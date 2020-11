Gairebé 2.500 treballadors en ERTO

Des de l'inici de la pandèmia, l'executiu ha destinat prop de 29 milions d'euros per fer front als ERTOs, 25,4 milions destinats a prestacions directes i 3,3 milions destinats a pagar la part patronal de la CASS. Així ho ha indicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, aquest dilluns en una roda de premsa on ha anunciat que s'han establert uns criteris per tal que les empreses que ja havien aixecat el seu ERTO el puguin tornar a demanar i empreses que se'ls caducava, també el puguin allargar. En aquest sentit, ha indicat que les restriccions per tal de frenar la pandèmia de la Covid-19 que han establert Espanya i França han fet reduir el nombre de visitants i per tant, el teixit econòmic i principalment, el turisme, s'ha vist afectat per aquesta situació. "Tenim un tancament indirecte a la nostra economia", ha expressat Gallardo, i ha anunciat la possibilitat que els ERTOs es puguin utilitzar durant el mes de novembre.

El criteri per poder sol·licitar una suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral és tenir una davallada del 50% o superior del volum de negoci entre els mesos abril i setembre en comparació del 2019. D'altra banda, les empreses que tinguin una davallada inferior al 50% de la seva facturació han de justificar que aquest descens pot posar en perill la continuïtat del seu negoci, ha comentat Gallardo. En aquestes situacions, cada cas s'estudia i s'analitza individualment i s'han establert certs criteris acordats amb el Col·legi d'Economistes com el percentatge de la davallada, el resultat d'explotació i el volum de facturació. "Era difícil trobar criteris transversals" i la davallada del negoci en aquests casos s'ha de situar entre el 30 i el 50%, ha indicat el ministre.

D'altra banda, Gallardo ha recordat que la llei actual preveu que els ERTOs puguin aplicar-se fins al 31 de desembre, i per tant, tant el Govern com el Consell General, estan treballant en un nou text que esperen que pugui ser aprovat al novembre i que allargaria la possibilitat d'aplicar un ERTO fins al 30 de juny. "L'1 de gener estaria en vigor i tindria un horitzó temporal de sis mesos", ha insistit Gallardo, qui ha remarcat que en tractar-se d'un nou text, les empreses que tinguin els ERTOs sol·licitats fins al 31 de desembre, l'hauran de tornar a sol·licitar a partir de l'1 de gener. De fet, ha insistit en el fet que aquests nous ERTOs estaran sotmesos a una supervisió addicional i de control per tal de comprovar "que aquestes figures s'utilitzen amb responsabilitat". Gallardo ha recalcat que si no hi ha una situació de tancament total, l'obligació de l'executiu és estar convençut que l'ERTO sigui justificat.

Pel que fa als ERTOs actuals, en aquests instants hi ha 1.315 persones que s'acullen a una suspensió temporal del contracte de treball i 1.167 que tenen una reducció de la jornada laboral. Gallardo ha confirmat que arran de les restriccions dels països veïns, aquestes prestacions han augmentat. Així, des de l'inici de la pandèmia, s'han entregat un total de 38.071 prestacions, 31.327 de les quals anaven adreçades a assalariats i 6.744 a treballadors per compte propi.

El ministre d'Economia també ha informat que s'han destinat 2,4 milions al segon programa de crèdits tous, el qual ha rebut 78 sol·licituds i se n'han acceptat 52. D'altra banda, fins a 23 empreses han demanat acollir-se als ajuts directes al lloguer dels locals comercials destinats als sectors més afectats per les mesures decretades pel Govern per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19 com són els bars o cafeteries, els locals d'oci nocturn, els parcs infantils interiors i les agències de viatges. En aquest sentit, des de l'executiu es preveu que aquest nombre d'empreses pugui augmentar.

Finalment, a data 6 de novembre, al Servei d'Ocupació hi ha 926 persones inscrites en recerca d'un lloc de treball i 672 inscrites en la búsqueda d'una millora de la situació laboral. D'altra banda, hi ha 1.119 llocs de treballs oferts. A més, 183 persones s'han beneficiat dels programes específics del foment del treball relacionats amb la pandèmia. Així, 161 han trobat feina a través del programa destinat al sector públic i 22 persones n'han trobat a través del programa destinat al sector privat.