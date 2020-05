Gallardo descarta una obertura de la frontera del Pas avançada

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat que entre les 1.251 persones que estan inscrites al Servei d'Ocupació s'han registrat 52 acomiadaments improcedents que Inspecció de Treball ja analitza, una xifra que preocupa el Govern, tal com ha reconegut el ministre, ja que es "desitjaria" que no hi hagués cap persona que es quedés sense feina, si bé ha destacat que algun d'aquests acomiadaments poden haver estat deguts a "errors". En aquest sentit, Gallardo ha tornat a reiterar la preocupació perquè al mes d'abril s'estigui davant la xifra més alta mai registrada al Servei d'Ocupació i ha recordat que entre les accions que ha pres l'executiu per donar resposta a la situació d'aquestes persones hi ha la flexibilització perquè puguin rebre una prestació per desocupació i el fet que s'ha demanat als empresaris que es prioritzin les contractacions de persones sense feina. Així ho ha manifestat al davant de la comissió legislativa d'Economia que s'ha celebrat aquest divendres al matí.

Gallardo també ha confirmat que l'1 de juny el sector del comerç és el que pot tornar a l'activitat si les dades sanitàries així ho avalen i, en canvi, ha matisat que la restauració i l'hoteleria podrien no obrir portes en aquesta data sinó més endavant. En aquest sentit, ha manifestat que el retorn d'hotels, bars i restaurants està en 'stand by' a l'espera que es determinin els terminis de les obertures de les fronteres i també dels protocols que s'estan treballant entre Turisme i Salut. En aquest sentit, ha manifestat que té sentit que sent un sector que depèn en gran part de turisme estigui "mínimament correlacionat" al fet que arribin turistes si bé ha reconegut que hi ha "diverses casuístiques" que podrien motivar que alguns establiments més encarats al client intern poguessin obrir portes abans. El que sí que té clar l'executiu, ha destacat, és que l'obertura de les fronteres es faran al mateix temps i no es prioritzarà el Pas de la Casa. Així ho ha concretat a preguntes de la consellera demòcrata Maria Martisella. Ha puntualitzat que un dels grans reptes que té el país és "com es gestionarà" l'arribada dels turistes i ha manifestat que "no es pot pensar" en una acció concreta només per al Pas de la Casa. A més, ha refermat que el que no es pot permetre és "una obertura precipitada" que obligui a fer marxa enrere. "No podem fer una prova pilot", ha subratllat. Per això, el Govern treballa en protocols per a aquesta reobertura tenint en compte, d'una banda, les necessitats econòmiques, però molt especialment, ha subratllat, les sanitàries. Quant a una possible data per aquesta reobertura de les fronteres, ha manifestat que de moment no n'hi ha cap de concreta i que es continua treballant amb els països dels estats veïns. El que s'està subratllant en aquestes negociacions, ha reiterat, és la gestió de la crisi sanitària que ha fet Andorra.

El titular d'Economia ha volgut fer incidència en el fet que el doble cribratge a la població serà clau per a la reobertura de nous sectors ja que ha recordat que fins ara ha estat limitat, per recomanacions sanitàries, a entre 3.000 i 3.500 treballadors per fase. Així, amb els resultats dels tests a la mà seria possible que les fases que van a partir de l'1 de juny suposessin el retorn de molts més treballadors a l'activitat que aquests 3.000. De fet, ha recordat que després de dilluns quedaran uns 13.000 empleats per tornar a la feina.

Suspensions de contractes laborals

Gallardo també ha detallat en el marc de la comissió les dades sobre les suspensions temporals de contractes de treball i reduccions de jornades que han demanat les empreses. Ha destacat que se n'han demanat 1.220 que afecten 9.544 assalariats, el 25,5% dels quals amb una durada fins a finals de juny i un 39,7% fins a finals del mes de desembre. 7.447 treballadors es veuen afectats per una suspensió del contracte i la resta, 2.097, per una reducció de la jornada laboral. És a dir, un 78% dels empleats afectats per alguna de les dues mesures estarà sotmès a una suspensió del contracte de treball. Per sectors, el que més ha fet servir aquestes mesures és el comerç, amb un 39,3%; i en segon lloc hi ha l'hostaleria, amb un 29,1%. Qüestionat pel president suplent del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré, Gallardo ha detallat que ja s'han enviat 120 certificats a les empreses perquè els puguin distribuir entre els seus treballadors i aquests puguin demanar una reducció del preu del lloguer o la carència dels préstecs escaients i ha afegit que en tenen 493 més de signats que seran enviats aviat.

El ministre d'Economia ha detallat també les dades sobre la concessió de crèdits tous que l'executiu ja va avançar aquesta setmana en roda de premsa, emfasitzant que s'han resolt 1.480 sol·licituds i que l'import concedit ha estat de 125 milions. Ha reiterat que s'obrirà una segona línia per valor de 100 milions que s'activarà aviat. També ha reconegut que el Govern treballa amb la possibilitat que un 20% d'aquests crèdits no es retornin.

A l'últim, i tal com ja va fer dijous en seu parlamentària, Gallardo ha concretat que l'impacte de la crisi per al PIB del país pot situar-se entre un 7 i un 10%. Aquest escenari, ha remarcat, es dibuixa tenint en compte les previsions dels organismes internacionals que assenyalen que els països que depenen del turisme es poden veure més impactats per la crisi. També ha manifestat que ara com ara el Govern no es planteja "cap nova figura impositiva ni l'increment de tipus".