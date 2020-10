Gallardo anuncia reunions "imminents" amb els comuns per evitar la "doble comprovació" en els tràmits empresarials

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha anunciat aquest dimarts trobades "imminents" amb els comuns amb l'objectiu d'eliminar la "doble comprovació" en els tràmits administratius per obrir una empresa. Gallardo ha comparegut al Consell General per presentar l'auditoria interna que el seu ministeri ha fet durant uns set mesos (d'octubre del 2019 a abril del 2020) per identificar el punts febles en els tràmits administratius en els registres d'inversió estrangera, societats i comerç i per plantejar solucions a aquests problemes. "Hem fet la part més fàcil, el més difícil ve ara", ha assegurat el ministre després de rebre felicitacions per la feina feta per part dels grups parlamentaris.

A banda de la necessitat d'incrementar la digitalització dels tràmits entre les empreses i l'administració orientada a l'atenció multicanal (algunes iniciatives es començaran a posar en pràctica el primer trimestre del 2021), l'auditoria ha revelat com un dels problemes principals la doble gestió que les empreses han de fer als comuns i al Govern, un procés que sovint dura 44 dies, segons l'auditoria, i que, segons el ministeri, caldria escurçar. En aquest sentit, Gallardo ha afirmat que s'hauria de simplificar aquest tràmit en un de sol, però que en cap cas això suposaria ni que els comuns deixessin d'ingressar ni que el Govern tingui intenció d'envair competències comunals. "El contacte amb els comuns serà imminent, així com amb el sector bancari, els notaris i els gestors, però és clau que ens puguem entendre amb els comuns, ja que el procés s'ha de redefinir conjuntament entre totes les parts implicades, en cap cas el Govern imposarà una solució", ha assegurat.

651x366 Algunes xifres que revela l'auditoria. / GOVERN D'ANDORRA Algunes xifres que revela l'auditoria. / GOVERN D'ANDORRA

L'auditoria ha revelat algunes dades preocupants i que el ministeri s'ha proposat millorar. Per exemple, els dies d'espera per a la reserva del nom comercial ha passat dels 23 dies que feien falta el 2018, als 38 el 2019. A més, en base a la informació disponible sobre els tràmits de tot el procés del circuit de l’empresari, l'estimació de la durada total és de 240 dies, una xifra que el ministeri s'ha marcat com a objectiu poder reduir. "El paradigma serien 24 hores, com passa en alguns països, però caldria trobar el punt mig, ja que nosaltres hem de posar en valor el procés d'acompanyament", ha dit el ministre, que ha puntualitzat que "no sempre és un problema de recursos humans". Ara bé, "hem identificat punts crítics on hi ha una oportunitat de millora, el gran repte el tenim en reduir els dies entre cada tràmit", ha sentenciat Gallardo.

Tràmits en anglès

Des de la bancada de l'oposició han intervingut tots els grups. En el torn del Partit Socialdemòcrata (PS), el conseller Quim Miró ha introduït una petició que no ha estat del tot recollida pel ministre. Miró ha demanat que els tràmits administratius de les empreses es puguin fer també en anglès, com passa en molts països europeus –ha posat l'exemple de Noruega o Lituània, entre d'altres–, sobretot en els casos de la inversió estrangera. Gallardo s'ha mostrat d'acord amb la proposta, tot i que ha puntualitzat que caldrà analitzar si aquesta iniciativa comportaria una modificació de la llei que regula l'ús de la llengua oficial i ha inicidit en el fet que el català ajuda en la protecció de determinats sectors econòmics.

Tota aquesta aposta estratègica comportarà canvis legislatius. Segons ha explicat el ministre, totes les lleis que tenien previstes tiraran endavant en els propers mesos i la majoria s'aprovaran durant el 2021. En aquest paquet legislatiu estan incloses la llei dels autònoms, la nova llei de marques, la modificació de la llei d'agents i gestors immobiliaris, la llei d'ActuaTech, la modificació de la llei de comerç, la modificació de la llei de competència efectiva i protecció del consumidor, la llei dels gestors administratius, la modificació de la llei de serveis de confiança electrònica, la llei d'emprenedoria i economia digital o el text consolidat del Codi laboral de les quatre lleis relacionades amb l'àmbit laboral.