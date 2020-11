Galleda d'aigua freda per a l'hostaleria

El sector de l'hostaleria, un dels que més ha aixecat la veu perquè el Govern flexibilitzi les mesures restrictives que estan deixant sense activitat bars i restaurants, ha rebut una galleda d'aigua freda aquest dilluns, ja que des del ministeri de Salut han indicat que la velocitat de reproducció del SARS-CoV-2 (R0), que feia dies que disminuïa lentament, s'ha incrementat i s'ha situat a 1. Els propietaris dels establiments esperaven que continués rebaixant-se l'anomenada R0, que durant l'octubre havia passat de tenir un valor superior a 1,5 a situar-se per sota d'1. De fet, dimecres passat, el ministre de Saut, Joan Martínez Benazet, anunciava que se situava en 0,83. Si hagués continuat aquesta tendència a la baixa, en un període curt de temps s'hauria assolit una R0 d'entre 0,5 i 0,6 que és la que fixa l'executiu per tenir la desescalada consolidada i flexibilitzar les mesures. Però no ha estat així, i en comptes de decréixer, l'R0 fa deu dies que pràcticament està estancada i es mou en valors entre el 0,9 i l'1. Això vol dir que cada persona infectada contagia una altra, amb la qual cosa, tot i que la pressió hospitalària és cada cop menor, no s'aprecia una desescalada de casos en aquesta segona onada de la pandèmia.

Segons el departament de Salut de la Generalitat, aquest cap de setmana la velocitat de reproducció del coronavirus a Catalunya era de 0,93. La investigadora de la UPC, Clara Prats, explicava a RAC1 que si seguia en aquests valors, entre 0,9 i 1, el país veí no començaria la desescalada de la segona onada fins d’aquí a dos mesos. En canvi, si aconsegueixen rebaixar la xifra a 0,7, n'hi hauria prou amb dues setmanes.

Així doncs, vista la situació de restaurants i bars, que tenen les vendes sota mínims pel tancament de fronteres dels estats veïns i pel teletreball aconsellat als treballadors residents, el sector afronta amb més incertesa que mai les properes setmanes. Aquest dilluns s'han reunit per primer cop, després que dijous ho fessin de manera protocolària amb els dirigents polítics, els representants de la Unió de Bars i tècnics del Govern per, en l'actual escenari, mirar de trobar una solució d'equilibri perquè el sector no s'acabi ofegant. Sobre la taula de negociació hi ha diverses carpetes –indemnitzacions, ERTOs...–, tot i que la més urgent és la que ha d'assegurar una obertura, encara que sigui condicionada per les mesures de seguretat, perquè els establiments no hagin d'abaixar definitivament la persiana.