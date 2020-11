La Generalitat està debatent si les estacions d'esquí podran obrir

La consellera de Salut catalana, Alba Vergés, ha deixat caure aquest divendres al matí el que podria ser una bomba per al sector turístic pirinenc i, en especial, per a les estacions d'esquí. En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per l'ACN ha explicat que el govern està debatent si les estacions d'esquí podran obrir aquesta temporada i quan ho podran fer, "condicionades" també pel que fan a la resta d'Europa.

Per la seva banda, el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa , també ha recordat que a l'últim Consell Interterritorial ja es va acordar la creació d'un grup de treball entre el ministeri i les comunitats on hi ha estacions d'esquí per coordinar mesures. Segons el ministre, el govern espanyol també les provarà de coordinar amb Andorra i França. Illa ha advertit que el més rellevant no és l'activitat de l'esquí, sinó "l''afterski', que és el que cal treballar".

Recordem que a França -i per tant a l'Alta Cerdanya i el Capcir- ja s'ha plantejat la possibilitat que les estacions no obrin al 100% fins al gener, és a dir després de festes. L'última proposta feta pel primer ministre francès, Jean Castex, és que els centres puguin obrir per tal que la gent hi vagi a gaudir de l'aire lliure, però sense els remuntadors oberts. Una decisió que, a la pràctica, només permetria obrir les estacions d'esquí nòrdic i de raquetes, i que no ha estat ben rebuda als territoris de muntanya.