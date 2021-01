La Generalitat restringeix la circulació de camions de gran tonatge durant el cap de setmana

El mal temps que es preveu durant tot el cap de setmana ha provocat que la Generalitat demani extremar les precaucions i, tant com sigui possible, no fer desplaçaments i quedar-se a casa. En previsió de les nevades, la conselleria d'Interior ha decidit aquest divendres que la circulació de camions de gran tonatge (a partir de 7,5 tones) quedarà restringida a partir de les 19 hores d'aquest divendres i fins a les sis del matí de dilluns, segons ha explicat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Sàmper.



Amb aquesta situació, els transportistes d'Andorra fan notar que, de moment, està prohibida la sortida de camions del Principat, cosa que podria afectar l'entrada de la fruita aquest diumenge. La borrasca Filomena, que està afectant diferents punts de la geografia espanyola, també arribarà a Andorra en les properes hores. D’aquesta manera, tal com ha informat el servei meteorològic, s’ha activat l' avís groc a partir d’aquesta mitjanit per nevades.



La conselleria d'Interior catalana subratlla que l'episodi de mal temps s'espera "intens" i "molt generalitzat", motiu pel qual recomana evitar moure's pel risc d'incidents. "Són dies perquè tots ens quedem a casa", ha resumit Sàmper, que ha cridat a no fer desplaçaments, només els "necessaris i inajornables".