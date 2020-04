El Govern vol frenar els acomiadaments amb ERTOs i una flexibilització de la jornada laboral

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha detallat la reunió que el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, han mantingut aquest divendres de manera telemàtica amb els membres del Consell Econòmic i Social. La trobada ha servit per "presentar les línies mestres de la llei transversal que entrarà a tràmit la setmana vinent". Segons Jover, "abans de tancar el text, l'executiu ha volgut compartir amb aquest òrgan el contingut del nou paquet de mesures que inclou la llei, i recollir propostes per tal de buscar màxim consens possible amb els diferents actors econòmics".



El portaveu del Govern ha explicat que aquest segon paquet de mesures "ja està gairebé acabat" i ha afegit que són "conscients que en el moment de la reactivació econòmica caldrà un tercer paquet de mesures". Ha avançat que "abans de principis de maig la llei ja estarà vigent", i que té com a principal objectiu " protegir els llocs de treball". Algunes de les mesures que inclou és la suspensió temporal d'activitat o la flexibilització de les jornades laborals, que, segons Jover, "aniran acompanyades d'ajudes socials per mantenir el nivell econòmic dels treballadors afectats". "Tots els actors hem de participar en la recuperació econòmica apel·lant a la corresponsabilitat i hem d'assumir-ne una part del pes", ha recalcat. Aquest segon paquet de mesures reprèn algunes de les establertes en la llei òmnibus i reforça les accions associades als autònoms. Tal com ha afirmat el ministre, "la nova llei permetrà aguantar l'embranzida a partir del mes de maig i intentarà que "la crisi sanitària no es transformi en una crisi social".



En relació amb la demanda d'ajudes directes que han fet les ràdios privades del país, Jover ha recordat que "tots els sectors s'han vist afectats per la crisi" i ha recordat que ja en el primer paquet de mesures, aquestes empreses s'hi podien acollir per reduir l'impacte econòmic d'algunes de les seves despeses.