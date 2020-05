El Govern aconsegueix vendre els 125 milios d'euros emesos de deute públic

El Govern ha anunciat aquest dimecres que s'ha resolt la subhasta d'emissió de deute públic iniciada fa tres setmanes per valor de 125 milions d'euros. El titular de Finances, Eric Jover, ha recordat que aquesta emissió té un venciment d'un any i un tipus d'interès del 0,50%, i cerca precisament fer front a la davallada d'ingressos per part de l'administració pública, a les despeses directament derivades de la crisi sanitària i als programes econòmics d'incentiu al teixit econòmic per evitar el tancament de les empreses. El ministre portaveu ha explicat que "la resposta dels ciutadans ha estat molt positiva", ja que dels 125 milions d'euros emesos, hi ha hagut una demanda de 176,4, el que representa un percentatge del 140%. Es tracta, per tant, de xifres molt positives si es té en compte que "fa poques setmanes ja fèiem una altra emissió de deute".



Jover ha detallat que aquests diners permetran "afrontar el compromís amb la ciutadania" i poder reprendre de manera més ràpida l'activitat econòmica. En aquest sentit, ha explicat que habitualment les entitats bancàries o financeres es queden sovint una part d'aquesta emissió de deute per tenir cartera pròpia. En aquest cas, "més d'un 90% de l'emissió ha estat dirigida directament als clients finalistes i això mostra la voluntat d'ajudar a construir Andorra i tirar endavant", ha afegit. També s'ha felicitat de les reserves amb què compta Andorra Telecom, ja que poden esdevenir un "as a la màniga" en cas de necessitat.

Flexibilització de les ajudes per als propietaris de locals comercials

Durant la reunió del consell de ministres celebrada aquest matí, l'executiu també ha acordat flexibilitzar els requisits econòmics pel que fa al reglament que regula l'ajut econòmic ocasional per a propietaris de locals comercials o habitatges de lloguer que hagin vist reduïts els seus ingressos per la crisi sanitària.



Així doncs, si anteriorment la forquilla d'ingressos havia de ser de 24.000 euros anuals per persona individual i de 40.000 euros per unitat familiar, ara aquests imports s'han incrementat fins als 48.000 i 54.000 euros respectivament. "Tots sortirem tocats i ens convé ajudar a tots els sectors", ha manifestat Jover, afegint que la voluntat és que "més propietaris es puguin acollir".