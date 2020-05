El Govern alerta sobre l’ús de l’ozó en establiments comercials

Queden menys de dues setmanes perquè les botigues puguin tornar a obrir i molts comerciants s’estan assegurant de complir totes les mesures higièniques necessàries per garantir la seguretat dels clients. El Govern ha detectat un augment d’empreses de neteja i manteniment que ofereixen serveis de desinfecció a edificis, oficines, locals comercials i fins i tot vehicles, ascensors i mobiliari; i és per aquest motiu que molts d’aquests negocis han rebut, recentment, un comunicat del ministeri de Salut alertant-los sobre l’ús de l’ozó. Al document, es recorda que l’ ozó es troba en revisió per l’Agència Europea de Productes Químics (ECHA) i “no ha estat avaluada encara per la Unió Europea per fer-la servir com a desinfectant d’ús ambiental”, ja que “es desconeixen les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia com a viricida i els efectes per a la salut que aquestes concentracions poden desencadenar”. Des del ministeri, es desaconsella la seva utilització perquè no disposa “d’evidència científica ni la conformitat reglamentària”.

En aquest sentit, empreses de neteja consultades per l’ ANA Economia asseguren que l’ozó “és una substància que es fa servir des de fa molts anys per desinfectar objectes com ganivets de carnisseria, ambulàncies o habitacions d’hotels, perquè eliminen totes les bactèries” i coincideixen amb el Govern en no fer-lo servir com si fos “un ambientador que es va desprenent en un espai tancat on circulen constantment persones, ja que la seva exposició constant pot arribar a ser perjudicial”. Tot i això, lamenten que es pugui arribar a crear desconfiança sobre la seva eficàcia o sensació de perillositat, ja que “utilitzat de manera correcta, pot garantir una desinfecció adequada dels locals comercials”.

Tot i això, des de Salut s’insisteix que l’ozó pot arribar a donar una “ falsa sensació de seguretat i eficàcia en el tractament realitzat” i, conseqüentment, “en el control de la propagació del virus SARS-CoV-2”.