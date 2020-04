El Govern atorga 1,1 milions per als primers crèdits tous

El Govern ha donat ja el vistiplau a un total de 35 sol·licituds d'empreses o autònoms en el marc del programa de crèdits tous. Així, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa d'aquest dimecres al vespre s'ha resolt ja un total de 42 sol·licituds i set han estat denegades per no complir amb els criteris de tresoreria que s'establien. Aquestes 35 peticions concedides sumen 1,1 milions en concepte d'ajudes per al funcionament de l'empresa i 71.000 euros per al refinançament de préstecs.

Jover ha manifestat que les 42 sol·licituds suposaven un total de 4 milions d'euros pel que fa a l'apartat de les ajudes per al funcionament de l'empresa, amb la qual cosa, l'import atorgat és el 29% del total; i que en refinançament sumaven 267.000 euros, dels quals se n'ha concedit el 27%. El portaveu del Govern ha subratllat el fet que els imports atorgats siguin força inferiors als sol·licitats, una qüestió que ja s'havia previst i ha incidit en la voluntat de l'executiu "d' accelerar" la resolució d'aquestes peticions, de manera que els empresaris puguin tenir accés a la liquiditat que els poden donar aquestes ajudes. Jover ha afegit que les peticions continuen arribant i que ja s'ha superat el miler, concretament són 1.099, xifra que representa un terç de la massa salarial total del país.