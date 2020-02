El Govern crearà un parc fotovoltaic

"Volem desenvolupar un petit parc fotovoltaic que ha de permetre fer una prova pilot i saber la millor manera de construir aquest tipus d'instal·lacions en un país de muntanya de climatologia complicada". La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que des del Govern es té molt interès en crear aquesta prova pilot entre aquest i l'any vinent i també ha assegurat que se situaria en un indret d'alçada. Aquest parc fotovoltaic forma part del pla sectorial d'infraestructures que preveu la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic ( Litecc). La ministra ha declarat que en aquest aspecte ja han ampliat la planta de cogeneració de Soldeu, que estan treballant en el projecte del Pas de la Casa i que també estan construint "una planta de cogeneració a la Comella amb la xarxa de distribució de calor", la qual ha assegurat que es desenvoluparà en els propers dos o tres anys.

Calvó ha fet aquestes declaracions en una jornada organitzada per l'Empresa Familiar Andorra ( EFA) per tractar com el capital privat pot contribuir a la transició energètica. Quant a aquesta transició, Calvó ha comentat que durant aquest any n'elaboraran l'estratègia i ha manifestat que a curt termini, des del Govern, "estem desenvolupant tot el ventall de reglaments de la llei". A més, ha afegit que volen apostar per la producció fotovoltaica i la producció d' energies renovables al país, i per aquest motiu desenvoluparan un marc jurídic per donar seguretat, el qual espera poder aprovar aquest mes de març perquè el sector privat tingui més facilitats d'inversió. També ha manifestat que esperen "que el sector privat es mobilitzi i participi en aquest augment de producció que han de fer al país".

En aquests moments, Andorra importa el 80% de l'energia i han declarat que l'òptim seria poder arribar al 30 o 50% de producció local. "Invertim 30 milions d'euros cada any comprant energia a l'exterior i volem que, amb la transició energètica, recuperar part d'aquests diners que ens han de fer créixer a nivell nacional", ha comentat la ministra.

Tal com ha indicat en la conferència el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, aquest augment de la producció d'energies renovables a nivell nacional obra noves oportunitats a les empreses del país. Segons la Litecc, les inversions privades es poden realitzar en projectes inferiors a 2.000 kW. Si són superiors, la inversió es pot desenvolupar a través de FEDA mitjançant les filials. Albert Moles, director general de FEDA, ha indicat que aquestes filials com FEDA Solucions o FEDA Ecoterm s'han creat justament per permetre l'entrada de capital privat a projectes determinats. Aquesta inversió privada en projectes superiors als 2.000 kW també es pot fer directament amb règim de concessió, el qual s'ha de regular a partir del marc legal el qual la ministra Calvó ha assegurat que hi estan treballant.

Per altra banda, la titular de Sostenibilitat ha explicat que enguany han de revisar a l'alça els compromisos que es van comprometre a establir en l' acord de París, amb "la visió posada cap a una neutralitat del carboni l'any 2050". En aquest sentit, ha manifestat que Andorra haurà d'arribar a establir una taxa del carboni com tenen molts altres països, però ha insistit en el fet que marcaran un preu de forma gradual.

Finalment, el president de l'EFA, Francesc Mora, ha manifestat que aquesta sèrie de jornades han d'ajudar a entendre quin és el model que Andorra assumeix per anar cap aquesta transició energètica. Per tant, "volem trametre als nostres associats informació sobre el contingut de la llei i veure quines oportunitats des del sector privat es poden afegir al sector públic", ha indicat Mora, qui ha declarat que el compromís de l'EFA a curt termini va lligat al model de consum de l'energia. "Hem d'entendre que la transició a un model energètic no és un cost, sinó una inversió que s'ha de fer" per tal tenir un model econòmic i de país sostenible, ha conclòs Mora.