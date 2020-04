El Govern denega dinou sol·licituds de crèdits tous

El ministre portaveu, Eric Jover, ha anunciat les dades relatives a la sol·licitud de crèdits tous per tal de pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19 i ha indicat que s'han rebut un total de 1.254 sol·licituds, de les quals 101 han estat resoltes parcialment o totalment i dinou han estat denegades, principalment, per ser empreses amb suficient tresoreria per fer front a la crisi. Fins ara, les sol·licituds rebudes computen un total de 358 milions d'euros, quan el Govern havia estimat tan sols 130 milions d'euros per aquests crèdits tous. En aquest sentit, el portaveu de l'executiu ha tornat a reiterar que no és el mateix el que se sol·licita que el que finalment s'acabarà atorgant.

D'altra banda, Jover també s'ha referit als autònoms que vulguin suspendre la seva cotització per la crisi de la Covid-19. En aquest sentit ha assegurat que seguiran tenint cobertura sanitària i de tots els drets de la CASS, a excepció de l'acumulació de punts de jubilació i dels elements associats a accidents laborals.