El Govern creu que el punt més divergent amb l'empresariat sobre la UE són els drets socials

El Govern creu que hi ha “un solapament” en algunes de les demandes que han plantejat les associacions empresarials (Cambra de Comerç, Indústria i Serveis; Empresa Familiar Andorrana i Confederació Empresarial Andorrana) quant al posicionament que ha de tenir Andorra en les negociacions amb la Unió Europea per a un acord d’associació. Malgrat aquesta sintonia en aspectes com poden ser les “salvaguardes” i “la cerca d’oportunitats”, “l’element” en què hi ha més diferències són els drets socials, ja que Jover ha exposat que és un aspecte “inherent” a l'acord d’associació. De fet, ha defensat que l’executiu està “compromès” amb els drets socials i ha afegit que ara com ara hi ha una “proximitat important” amb les exigències d’Europa i amb la ratificació de la Carta Social Europea. En aquest sentit, ha recordat que Europa marca unes “directrius” i que després els països poden adaptar aquestes exigències a la seva pròpia idiosincràsia.

Així, i qüestionat específicament sobre un subsidi d’ atur contributiu, Jover ha reiterat que no sembla que el model d’Andorra (no contributiu) sigui incompatible amb el que pugui acabar demanant la Unió Europea.

D’altra banda, Jover també ha exposat que el fet que per a la Unió Europea ara sigui una prioritat la negociació de l’acord ‘ post-Brexit’ pot tenir un impacte en el calendari de les negociacions d’Andorra. De totes maneres, ha afegit que és “prematur” dir encara com acabarà influint aquest fet en el calendari que el Principat tenia establert.