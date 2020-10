El Govern porta gastats en ERTOs 32 milions dels 100 que havien previst

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha indicat que les restriccions i les limitacions de mobilitat que han instaurat França i Catalunya poden tenir un impacte en l'economia del país i en conseqüència ha indicat que "és possible que al novembre" s'augmentin el nombre d'empreses que s'acullen als ERTOs del Govern. En aquest sentit, ha remarcat que el Govern té "suficient coixí" per fer front a aquests ERTOs i per tant recolzar al teixit empresarial. De fet, ha recordat que la previsió que havia fet l'executiu del cost d'aquestes ajudes per suspensió temporal del contracte de treball o de reducció de la jornada laboral se situava entre els 90 i els 120 milions d'euros, i "en la darrera xifra estàvem al voltant dels 32 milions". Gallardo ha volgut transmetre tranquil·litat assegurant que tothom qui ho sol·liciti, sempre que compleixi amb els requisits, tindrà disponibilitat d'acollir-se als ERTO's.

A més, durant la presentació del nou espai de la Casa de la Muntanya, el titular d'Economia ha comentat que des del Govern ja s'havien plantejat la possibilitat que tant França com Catalunya prenguessin mesures més restrictives i per aquest motiu es va posar la data dels ERTOs a 31 de desembre. "Vam ser previsors en l'horitzó temporal", ha indicat Gallardo, sabedors d'aquesta possibilitat i sent conscients "de l'estacionalitat que tenim".

El ministre no s'ha aventurat a fer previsions sobre l'impacte que tindran les mesures dels països veïns a l'economia andorrana, i ha insistit en el fet que hi ha una afectació i caiguda del PIB andorrà però també del mundial. Tot i així, s'ha mostrat convençut que quan es recuperi la mobilitat, el Principat tornarà a ser un destí principal pels turistes del voltant. "Esperem tenir una bona campanya d'hivern" que permeti recuperar la davallada que hi pugui haver aquest novembre, ha indicat Gallardo, afegint que estan preparats i ja tenen una estratègia clara per la futura temporada hivernal.