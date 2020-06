El Govern llença una campanya que apel·la al consum intern

Ajudar el teixit empresarial del país, conservar els llocs de feina i reactivar l'economia. Aquests són tres dels eixos que es busquen amb la campanya de consum intern que el Govern posa en marxa aquest dimarts i que apel·la al client nacional a consumir a Andorra. La campanya, tal com ha posat en relleu durant la seva presentació el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, "busca la implicació de la societat andorrana".

"Necessitem la complicitat del consumidor perquè quan faci l'acció de comprar ho faci en clau de país", ha manifestat Gallardo, que ha emfasitzat que el sector ha fet un gran esforç per poder aixecar la persiana un cop represa l'activitat econòmica, mirant de reinventar-se, i ara cal que els consumidors responguin de manera favorable fent el seu consum i les seves compres al país. "No només és una acció de compra sinó de corresponsabilitat", ha manifestat.

L'acció promocional centra el seu missatge en el comerç, la restauració, l'oci i la cultura i apel·la a les històries "que hi ha al darrere" d'objectes tan senzills com poden ser unes sabates, tal com ha explicat la ministra de Turisme, Verònica Canals. La "recomanació" que es vol donar és que cal "fer un pas endavant ja que ara és el moment d'ajudar el sector empresarial que depèn" molt del consum intern en aquests moments. De fet, aquesta campanya vol llençar el seu missatge per reactivar aquest consum intern mentre no arriba al país l'esperat turisme i per aquest motiu s'allargarà un mes, des d'aquest dimarts i fins al 24 de juliol.

La campanya es difondrà en diferents suports, ja sigui als mitjans de comunicació, als autobusos, a la web del Govern i fins i tot a les rotondes, opis i als ascensors de Prat de la Creu i del centre comercial illa Carlemany. El Govern hi destina 61.000 euros. "Esperem que sigui ben rebuda i que tothom faci una lectura en clau d'empatia i compromís", ha manifestat Gallardo, recordant que evidentment aquesta acció "no és suficient" per rellançar el sector empresarial del país però és "necessària" per aportar-hi una ajuda. En aquest sentit, ha recordat que el Govern treballa en el pla de reactivació econòmica que vol compartir també amb el sector empresarial.