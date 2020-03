El Govern activa 30 milions d'euros per als crèdits tous destinats al funcionament de les empreses

El Govern activarà a partir d'aquest dimecres els ajuts destinats a que les empreses puguin fer front a les despeses de funcionament, com poden ser els salaris o els lloguers. Així, aquest dimarts ha sortit publicat al BOPA el decret que activa ajudes per valor de 30 milions d'euros que seran ampliables a 30 milions més, que el Govern té previst destinar a aquestes ajudes per a les despeses empresarials. Cal recordar que una altra partida de 70 milions servirà perquè els empresaris puguin refinançar préstecs o hipoteques.

Així, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa d'aquest dimarts al vespre, aquestes ajudes que s'activen aquest dimecres són "un primer pas important perquè les empreses puguin acollir-s'hi i, malgrat la davallada dels ingressos d'aquests dies, puguin afrontar, entre d'altres, el pagament dels salaris dels treballadors". La voluntat és que ja a finals de mes puguin començar a rebre aquests imports i en aquest sentit, el portaveu del Govern ha expressat la voluntat d'agilitzar tots els tràmits. Per demanar les ajudes les empreses hauran de justificar les despeses dels darrers mesos, aportant, per exemple, documentació bancària. Un comitè tècnic integrat pels secretaris d'Estat d'Afers Financers, de Diversificació Econòmica i Innovació i el d'Economia avaluaran aquestes peticions. El formulari es podrà descarregar a la pàgina web del Govern i les empreses podran obtenir més informació al telèfon 180 o al 188. Jover ha tornat a recordar que aquestes ajudes tenen un interès zero per als empresaris. Amb aquest decret, ha afegit, el Govern avança ja algunes de les mesures que es deriven de la llei òmnibus.

Des de l'executiu també s'ha informat que s'ha publicat un altre decret que suposa que les botigues que venguin alimentació hauran de dedicar, obligatòriament, la primera hora d'obertura a que les persones grans i aquelles més sensibles al contagi puguin fer les seves compres. Fins ara això era una recomanació i ara passa a ser una obligació. Aquests establiments també hauran de fer fora d'hores la preparació de les comandes de les vendes en línia. A més, a través d'aquest decret també es prohibeix que les farmàcies facin publicitat o es promocionin.

El ministre portaveu ha aprofitat la roda de premsa per informar que el registre per a persones que han perdut la feina ja ha rebut 124 constatacions, de les quals s'està fent un seguiment "específic". En aquest sentit, Jover ha concretat que, tal com ja va anunciar el dilluns, la gran majoria són de l'hostaleria i que el que s'està comprovant és si es tracta de contractes que ja haguessin acabat per finalització de la temporada o no. El ministre portaveu també ha manifestat que moltes de les consultes efectuades al 188 han estat relacionades, precisament, amb acomiadaments.

I qüestionat sobre el fet que els comuns hagin decidit ajudar econòmicament el Govern, Jover ha volgut "agrair el seu grau de coresponsabilitat" i ha afegit que treballaran amb les corporacions per veure com s'articulen aquestes ajudes, assegurant que quant més suport tinguin, millor es podrà fer front a aquesta crisi.