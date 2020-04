El Govern obre les promocions de productes en línia a tots els sectors

Després de les demandes de diversos sectors, el Govern ha decidit acceptar la promoció de productes a través del servei de venda electrònica i que fins ara estava limitada. Segons ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, arran de l'aturada econòmica, moltes activitats han generat un elevat volum d'estoc al qual han de donar sortida per assegurar la seva "supervivència" i, per aquest motiu, s'ha reconsiderat la decisió inicial. Pel que fa a aquelles empreses que ara es volen afegir a les promocions en línia per donar sortida als seus productes, els interessats podran posar-se en contacte amb el Punt Empresa i començar a treballar "sense haver de fer canvis administratius".



Jover ha aprofitat la compareixença per fer públics alguns dels acords que s'han pres aquest matí durant la reunió del consell de ministres. En aquest sentit, també s'ha decidit fer algunes correccions menors en alguns sectors d'activitat que conformen el decret d'activitats econòmiques. Aquest és el cas del sector de les assegurances, el qual s'ha decidit que deixi de ser un servei de guàrdia per tornar a treballar amb normalitat.



Quant al fons solidari, Jover ha destacat les aportacions de l' associació Solidària de la Policia d'Andorra (ASPA) per un valor de 3.100 euros; els diners recaptats gràcies a la subhasta solidària d'art promoguda per artistes del país (10.271 euros); la donació de 13.325 euros per part del col·lectiu de motociclistes residents a Andorra, o l'aportació de la federació de ciclisme en col·laboració amb diferents ciclistes residents al país de 16.540 euros. Pel que fa a les donacions a través del mòbil, el número 828 ja ha rebut fins a 26.935 missatges.

Acords en matèria econòmica

El ministre d'Economia, Jordi Gallardo, ha proposat durant el consell de ministres modificar el reglament sobre la informació dels preus dels productes, dels preus per les unitats de mesura i la dels preus exposats en aparadors comercials. Jover ha recordat que l'abril del 2019 es va fer un reglament que comptava amb una transitòria d'un any amb l'objectiu que els comerciants anessin adequant els seus sistemes per poder tenir tota aquesta informació i, a finals d'any, es va crear una taula de treball entre el ministeri i diferents col·lectius. És fruit d'aquesta feina que s'ha decidit aplicar unes propostes de modificació que principalment permeten que no hagin d'aparèixer les sigles PVP als productes i la quantitat de productes etiquetats a la unitat poden ser d'un 30% fix independentment dels rangs de valor.