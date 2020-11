Govern i oposició divergeixen sobre el Pressupost marcat per la Covid

Els tres grups de la majoria han rebutjat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de pressupost per a l'exercici 2021 que havien presentat des dels grups parlamentaris socialdemòcrata i de Terceravia+Unió Laurediana+Independents. Els presidents dels dos grups, Pere López i Josep Pintat, respectivament, han defensat que el projecte de llei havia de ser retirat i repensat, per elaborar un pressupost més adaptat a la realitat causada per la Covid-19. En canvi, des de la majoria i des del Govern s'ha defensat la necessitat que el projecte tiri endavant i es pugui aplicar ja des de principis d'any. Així, el ministre de Finances, Eric Jover, ha manifestat que creia que "el millor" era que la cambra agilitzés el procés de treball per poder començar a implementar aquest pressupost "al més aviat possible".

D'aquesta manera, López ha defensat que es tracta d'uns pressupostos "poc realistes, i més en un context d'incerteses" com l'actual. Així, creu que des de l'executiu s'ha estat massa "optimista" en el càlcul, per exemple, dels ingressos, i a més ha lamentat que es tractés d'un pressupost "continuista que no traça un canvi de rumb" i que per tant no apliqui allò que s'hauria d'haver après de la Covid-19. Davant aquestes constatacions ha fet l'oferiment que el projecte de llei fos retirat i es fes una revisió en què es recalculessin les partides ajustant-se als resultats reals que es poden donar l'any que ve. En aquest sentit, fins i tot havia estès la mà a agilitzar la tramitació si des de la majoria es considerava la seva proposta. "Ni volem ser pessimistes, ni crear alarma, però tampoc aferrar-nos a unes previsions massa optimistes i a unes xifres que semblen del tot irrealitzables", ha manifestat López, sent especialment crític amb la previsió dels ingressos. També ha fet un crit d'alerta sobre la previsió d'endeutament. López ha apel·lat a què es repensin certs aspectes com la gratuïtat del repartiment dels dividends de les SICAV o que hi hagi una acció més eficient contra el fraufiscal i ha proposat, entre altres aspectes, que el SAAS pugui gaudir de la gratuïtat de la factura elèctrica l'any que ve o que es destinin cinc milions d'euros a la rehabilitació d'immobles per dedicar-los a habitatge a preu assequible. També ha proposat el reforç de les polítiques de joventut i les destinades a l'atenció a les persones i a tirar endavant les mesures escaients per ajudar el teixit empresarial.

Al seu torn, en la defensa de la seva esmena, Pintat ha manifestat que el més important era que el projecte de llei de pressupost fos retirat i es replantegés "entre totes les forces polítiques", ja que ha afegit que "amb esmenes no s'arregla". Pintat s'ha mostrat especialment crític amb l'apartat dedicat a les inversions i ha dit que invertir en "carreteres, depuradores i multifuncionals, per si sol ja és un motiu per presentar una esmena a la totalitat". A més, ha destacat que no es pot elaborar un pressupost "a esquenes de la pandèmia". El president del grup parlamentari de Terceravia ha lamentat que no hi hagi suficient inversió en sanitat i s'ha demanat com vol l'executiu fer front a la recessió econòmica amb un panorama marcat per xifres negatives com la davallada de turistes.

Jover ha manifestat que el pressupost del 2021 "no s'entén" sense la Covid-19 i entre altres aspectes ha volgut subratllar l'esforç de contenció que farà l'administració pública. Així, ha manifestat que hi haurà menys ingressos, uns 50 milions menys que els pressupostats per al 2020, però també menys despeses i ha afegit que s'ha volgut "conjugar el suport a la ciutadania amb la contenció de la despesa". Ha defensat l'increment de les partides de Salut i d'Afers Socials i algunes de les inversions reals previstes com la partida que es dedica a la transformació digital. Ha reconegut que les circumstàncies han fet que s'allunyin "temporalment" de l'equilibri pressupostari, però ha destacat, també, que la voluntat és "continuar lluitant contra la Covid però també construint una Andorra resilient". Tant a les qüestions defensades per López com per Pintat ha respost que durant l'estiu s'ha demostrat que el teixit econòmic del país té una ràpida recuperació que altres països no tenen i que això pot tenir un efecte en l'evolució de l'economia l'any que ve.

Des de la majoria Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, ha negat que hi hagi la voluntat de privatitzar serveis públics i ha defensat que es puguin fer concessions, en resposta a les afirmacions de López. Al seu torn, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha criticat la "visió simplificada" de les inversions que havia fet Pintat i ha criticat a López que faci "brindis al sol amb pressupostos insostenibles". A l'últim, el president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, ha respost a López que no seria just apujar impostos en un moment com l'actual i ha fet una crida als consellers a fer "encara més històric" el pressupost del 2021, fent que sigui el que més d'hora sigui aprovat. En aquest sentit, ha recordat que va ser entrat a tràmit parlamentari el 6 d'octubre i que "mai en dues dècades" s'havia fet aquest tràmit tan aviat. També ha demanat als parlamentaris "corresponsabilitat" fent "aportacions constructives" al projecte de llei de pressupost i deixar de banda "buscar el protagonisme", ja que ha afegit que "mirar-se el melic és fer trontollar Andorra".