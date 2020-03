El Govern rep 504 sol·licituds de crèdits tous

La xifra d'empreses que ja ha sol·licitat un dels crèdits tous que el Govern avala ja supera les 500. Concretament han estat 504 les empreses o autònoms que han demanat una d'aquestes ajudes i ara l'executiu treballa per analitzar-les. Tot i que el portaveu de l'executiu, Eric Jover, no ha donat la dada exacta a què ascendeixen aquestes peticions d'ajudes sí que ha reconegut que podrien superar els 100 milions d'euros, tot i que també ha volgut deixar clar que una cosa és el que les empreses demanin i una altra el que s'acabarà atorgant. Des de l'executiu tenen la intenció que aquestes ajudes es puguin atorgar tan aviat com es pugui per donar liquiditat a les empreses per poder fer front, per exemple, als salaris dels empleats.

D'altra banda, el ministre ha actualitzat també les dades de persones que han manifestat haver perdut la seva feina i ha detallat que ja han estat 247 les que ho han manifestat. D'aquestes les que més "preocupa" l'executiu són les 64 que tenien un contracte indefinit, ja que tal com ha posat en relleu Jover les altres persones tenien un treball amb contracte definit "que ja és més normal que siguin discontinus en el temps". De moment, l'executiu ja ha contactat un centenar de persones per avaluar la seva casuística.