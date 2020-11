El Govern treballa per clarificar la llei i fer més flexibles els ERTOs

El Govern i el Col·legi d’Economistes treballen per “poder objectivar” de manera clara la clàusula que permet que les empreses es puguin acollir a una suspensió temporal del contracte de treball en cas que demostrin que hi ha un perill per a la viabilitat del negoci. Tal com ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, la norma estableix que les empreses es poden tornar a acollir a una suspensió en cas que se certifiqui que en els mesos anteriors han tingut una davallada del 50% en la facturació i, a més, una segona clàusula marca que també se'n puguin beneficiar novament si hi ha en perill la viabilitat del negoci.

Des de l’executiu es creu necessari aclarir molt més aquest element del ‘perill per a la viabilitat del negoci’ i per això treballa per aclarir-ho, de tal manera que es pugui donar “una certa flexibilitat” per demanar aquesta mesura laboral tot i que no es compleixi el requisit de davallada d’un 50% en la facturació. En aquest sentit, cal destacar que des del sector empresarial han sorgit diferents veus posant en relleu les dificultats per acollir-se novament als ERTOs per la dificultat de justificar que entre els mesos d’abril i setembre han tingut aquesta davallada en la facturació. És per aquest motiu que des de l’executiu es vol aclarir la clàusula que estipula la viabilitat del negoci per “poder ajudar” els sectors que ara com ara puguin tenir dificultats per fer-se càrrec de la part salarial, tal com ha manifestat Jover.

D’altra banda, i en relació a les darreres mesures decretades, concretament sobre el teletreball, el ministre ha detallat que s’ha registrat un impacte sobre la mobilitat d’una davallada del 20%, un fet que ve donat, ha manifestat, perquè no arriben visitants però també per les mesures que estan fent les administracions i les empreses privades per impulsar el treball a distància. També ha manifestat que s’estan fent inspeccions per garantir que les empreses compleixen amb l’estipulat.