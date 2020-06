Home (o dona) d'uns trenta anys busca feina al comerç o a l'hostaleria

Feia gairebé una dècada que no se superava el nombre de persones inscrites al Servei d'Ocupació per a la recerca de feina. Aquesta setmana l'Executiu ha donat a conèixer una xifra rècord al país: al maig, s'hi van registrar 1.761 persones, un increment que suposa un 41% més que al mes anterior, i el nombre d'inscrits més alt de la història del país. Aquest augment ha modificat el perfil de demandants d'ocupació, si abans d'aquesta darrera crisi provocada pel confinament, la desocupació afectava més a dones que a homes, i es disparava el nombre de sol·licitants a partir dels 40 anys, ara s'han igualat els registres des d'una perspectiva de gènere, i ha disminuït la seva mitjana d'edat.



Segons les dades difoses per l'Executiu, la crisi ha disparat els demandants d'ocupació de la franja d'edat situada entre els 26 i els 39 anys. Les persones de nacionalitats que no són l'andorrana, l'espanyola i la portuguesa són les que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral. I també els és més difícil a les que fa menys de cinc anys que resideixen al país.



Pel què fa als sectors més sol·licitats per entrar al mercat laboral -i per tant, d'on provenen les persones que es registren al Servei- són els relacionats amb el comerç i l'hoteleria. Però també hi ha xifres importants de tècnics professionals, especialment electricistes.



Una altra dada que reporten les xifres difoses aquesta setmana per Govern és el nombre de persones, 82, que tot i tenir feina s'han inscrit al Servei d'Ocupació per intentar trobar-ne una de diferent. Una xifra que evidencia que, més enllà d'haver-se disparat el nombre de desocupats, la pandèmia està accentuant la precarització del mercat laboral.