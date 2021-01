L'IPC avançat del desembre, al -0,2%

El departament d'Estadística ha fet pública aquest dilluns la variació interanual estimada de l'IPC al mes de desembre del 2020, que és del -0,2%, segons el càlcul de l'indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l'IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte de l'IPC avaluat al mes de novembre (-0,1%).

Pel que fa als països de l'entorn, a Espanya l'IPC avançat del mes de desembre se situa al -0,5%, que en cas de confirmar-se augmentaria tres dècimes respecte de la variació registrada al novembre. En relació amb França, l'IPC avançat del darrer mes del 2020 no es farà públic fins aquest 6 de gener.

Aquest indicador avançat es calcula amb l'objectiu d'aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d'estadística de la Unió Europea (UE), seguint la mateixa metodologia emprada pel càlcul de l'IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador, per tant, suposa un càlcul previ de l'IPC amb el 99% aproximat dels preus de desembre entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s'utilitza el mateix preu del mes anterior.

L'indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l'IPC.