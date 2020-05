L'increment dels preus, un 0,2% a l'abril

Els preus van pujar un 0,2% el mes d' abril i van situar la inflació anual en el 0,3%, tres dècimes menys que al març, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, que ha precisat que la inflació acumulada en els quatre primers mesos de l'any és negativa en un 0,1%. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte ni els productes petroliers ni els frescos, a l'abril es va situar en el 0,8%, segons Estadística, que ha remarcat que les dades de l'índex de preus al consum s'ha vist afectada pel tancament d'establiments i empreses arran de la crisi sanitària de la Covid-19.

Els grups que han contribuït a fer pujar l'índex a l'abril han estat alimentació i begudes no alcohòliques, que s'ha incrementat un 1,4% a causa de l'augment del preu de l'alimentació; i el de l'esbarjo, espectacles i cultura on els preus han pujat un 2,7% a conseqüència d'un creixement en el preu dels articles i equips per a la recreació, jardins i animals.

En sentit contrari, els grups que han mantingut una tendència més deflacionista han estat el del transport, amb una davallada de l'1% a conseqüència de la disminució dels preus de carburant i lubricant; i el de béns i serveis diversos, on els preus han caigut un 0,7% degut al decreixement registrat en el preu de les assegurances.

En termes anuals, els grups que han provocat la caiguda han estat transports, amb una caiguda del 5,2% a causa d'una disminució en els preus dels carburants i lubricants; i béns i serveis diversos, que cauen un 0,2% a conseqüència d'una disminució en els preus de les assegurances. En canvi, han tingut una influència positiva alimentació i begudes no alcohòliques, amb un creixement d'un punt i tres dècimes arran de l'augment en els preus dels aliment; i esbarjo, espectacles i cultura, que cau un 0,2%.

Cal destacar que la variació anual de l’IPC d’ Espanya se situa al -0,7%. Aquest decreixement de set dècimes és conseqüència d’un descens de quatre punts del grup transport (variació anual -6,8%) pel preu dels carburants i lubricants, així com el grup habitatge (variació anual -6,6%) que davalla més d’un punt a causa de la disminució dels preus de l’electricitat i del fuel per a la calefacció. En sentit contrari, el grup aliments i begudes no alcohòliques (variació anual 4,0%) creix un punt i mig a conseqüència dels preus dels productes frescos en general.

Pel que fa a la variació anual de l'índex de França se situa al 0,3%. El decreixement de quatre dècimes és conseqüència de la davallada del grup energia (variació anual -8,6%) a causa de la disminució del preu dels productes petroliers. També el grup productes manufacturats (variació anual -0,5%) decreix d’una dècima per la davallada en el preu dels productes de vestit i calçat i, per últim, el grup serveis (variació anual +0,6%) disminueix cinc dècimes a causa de la desacceleració en el preu del transport aeri. En sentit contrari, el grup alimentació (variació anual del 3,7%) augmenta un punt i vuit dècimes pel dinamisme en el preu dels productes frescos.

Quant a la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) se situa al 0,4% a l’abril.