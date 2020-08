Inquilins o ocupes?

El desallotjament del Punt de Trobada continua generant desavinences entre els actuals operadors del centre comercial i la propietat de l'immoble i dels terrenys on està ubicat. Després de quatre anys de procés judicial, amb sentència ferma i un aute que fixa el 30 de novembre d'aquest 2020 com a data màxima per abandonar l'edifici, la família Cachafeiro valora la possibilitat de tornar a demanar més temps. L'objectiu, allargar fins ben entrat el 2021 el desnonament per tal de poder liquidar estoc, treballadors i proveïdors.

Divendres passat es donava a conèixer la decisió de la batlle en virtut de la qual es fixa que a partir de l'1 de desembre la família Mallol, propietària del terreny on s'hi basteix la gran superfície, recuperi la cosa. La família Cachafeiro, explotadora del centre comercial lauredià, considera en canvi que per fer possible una desocupació "raonada i ordenada" necessita més temps. En conseqüència, veu insuficient el termini determinat per la batlle.

Els representants de les societats Execo i Cori, empreses que gestionen el Punt de Trobada, van mantenir el mateix divendres una reunió per avaluar la darrera decisió judicial. En un informe previ a la decisió de la batlle, demanaven prop d'un any i mig per donar sortida a l'estoc, indemnitzar la plantilla i pagar tots els proveïdors. En un context de crisi a causa de l'emergència sanitària, s'argumentava que faria falta al voltant de 18 mesos per resoldre el negoci i deixar l'edifici.

Cori i Execo tenen fins al 10 de setembre per recórrer l'aute judicial que fixa el 30 de novembre com a data límit. Mentre, els aproximadament 360 empleats del Punt continuen a l'espera de clarificar el seu futur. Les societats explotadores del Punt han tranquil·litzat els treballadors i han assegurat que cadascun d'ells té garantida la seva quitança. Per la seva banda, el futur operador, Pyrénées, ha manifestat que el nou Punt de Trobada necessitarà fins a 500 col·laboradors, per la qual cosa compta amb reincorporar el gruix de la plantilla.