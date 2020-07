Investiguen Mercadona per la instal·lació de càmeres facials

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va obrir ahir una investigació d’ofici a Mercadona per la posada en marxa d’un sistema de reconeixement facial que detecta “únicament i exclusivament” les persones amb “una sentència ferma i amb mesures cautelars d’ordre d’allunyament” respecte a la cadena de supermercats valenciana o els seus treballadors per robatoris o altres conflictes. Així ho va confirmar a l’ ARA l’organisme estatal, que explica que ha iniciat el procediment “arran de les informacions aparegudes en mitjans de comunicació”, en un expedient que “encara es troba en fase d’actuacions prèvies”.



Tot i la confirmació de l’agència estatal, l’empresa valenciana va assegurar també ahir a l’ARA que no té constància de l’obertura de l’expedient i va defensar que ha estat en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades durant tot el procés previ a la posada en marxa del sistema de seguretat. “Hem estat remetent-li tota la informació sobre el projecte, seguint les pautes que ens han donat i actuant amb total transparència. I així ho continuarem fent davant qualsevol informació que ens sigui sol·licitada”, van emfatitzar portaveus de la companyia que presideix Juan Roig. Des de la cadena de supermercats, els mateixos portaveus insisteixen que l’únic que persegueix l’ús de la tecnologia de reconeixement facial és reforçar la seguretat tant dels clients com dels treballadors.



El sistema de seguretat -instal·lat per la companyia israeliana AnyVision- es va posar en funcionament el dimecres 1 de juliol en una quarantena de supermercats de les ciutats de Palma, Saragossa i València. Als accessos a aquests establiments s’hi han col·locat avisos que informen els usuaris de la instal·lació de la nova tecnologia.



Una imatge que dura 0,3 segons

Segons la cadena de supermercats, el programari no emmagatzema la informació, que és eliminada “íntegrament” al cap de 0,3 segons. A més, el sistema, després de contrastar que, efectivament, la persona reconeguda és algú amb limitacions legals dictades per un jutge, avisa les forces i cossos de seguretat, “responsables de fer complir la mesura en vigor”. Per a la companyia, es tracta d’un sistema de detecció que contribueix, “exclusivament”, al compliment de les sentències fermes i les mesures cautelars en vigor, sense infringir cap mena de normativa.

La novetat de la tecnologia posada en marxa per Mercadona i la delicadesa de la gestió de les dades en un món cada cop més tecnològic han despertat el debat de si és legal o no entre els experts jurídics, que han reconegut a l’ARA que estan sorpresos per la seva implantació en una empresa privada. Per a Francisco Almenar, professor i doctor en dret penal i màster en dret i noves tecnologies de la Universitat de València, el sistema de detecció anticipada de la companyia valenciana pot col·lidir amb el dret a la intimitat i a la pròpia imatge que recull l’article 18 de la Constitució, i que estableix que, per disposar i generar una bases de dades amb les imatges d’una persona, cal “el coneixement i el consentiment de l’afectat”.



“Quan aquestes dades les utilitza l’Estat hi ha un horitzó més clar, perquè l’administració actua en benefici de l’interès general i perquè, a més, té dret a disposar de la base de dades, però en aquest cas és tot molt més dubtós”, puntualitza el professor.

Per a Ricard Martínez, director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital de la Universitat de València, a més de l’article 18 cal vigilar si el sistema de vigilància de Mercadona compleix la legislació específica, com l’article 9 del reglament europeu per a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Un text que, amb caràcter general, assenyala que “queda prohibit el tractament de dades personals”.