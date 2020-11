Josep Segura: “Per a Pay Pal, Google o Apple, Andorra no existeix”

Després que en el debat sectorial organitzat per la CEA dedicat al futur del comerç, on es va reivindicar la importància per a la supervivència del sector, que empreses com Pay Pal –que permet realitzar pagaments per internet– operin al país, en la trobada d'aquest dijous, dedicada al sector financer, el director general del BancSabadell d'Andorra, Josep Segura, ha refredat que aquesta opció es pugui donar en un termini curt de temps: “Pay Pal, Google, Apple... per a aquestes multinacionals no és que no existim les entitats financers del país sinó és que Andorra no existeix. Som tan petits que no som una prioritat per a ells”, ha afegit. Ara bé, tot i el bany de realitat, un altre dels participants a la taula de debat, l'exministre i empresari del sector financer, Gilbert Saboya, ha dit que temps enrere hi havia hagut contactes entre el Govern i aquestes multinacionals “però a dia d'avui desconec com està la situació”. Segura ha afegit que aquest tipus de trobades “encara es fan i segur que algun dia arribaran a bon port”.



La taula de debat d'aquest dijous ha tornat a insistir sobre els beneficis i els perjudicis d'operar en un país petit. “Andorra és un país súper competitiu turísticament i comercialment. Per la dimensió que té, hi ha molts actius i és molt competitiu. Jo prefereixo veure el 80% de les coses bones que el 20% de les dolentes”, ha dit Segura. “En aquest cas la mesura importa, i no hem de ser il·lusos”, ha dit Saboya. “Jo soc el primer que vull competència i probablement en el sector bancari també ho volen, i perquè això pugui passar, és important que el sector bancari sigui potent. Tot el sistema financer hauria de col·laborar per mirar d'atraure aquest tipus de serveis, però entre d'altres, cal tenir un vincle amb la Unió Europea”, ha afegit el fundador d'Alfa Quest Assessors.



Segura ha posat un exemple: “Desenvolupem la targeta de crèdit amb xip, i aquí ho fem per a 20 o 30.000 persones. HSBC ho fa per a 100 milions de clients. La inversió és la mateixa. Algunes coses que en un altre entorn requeririen menys temps, doncs aquí en necessitem més. Però hi acabarem arribant”, ha acabat dient.



La tercera convidada a la taula, Esther Puigcercós, d'Andorran Banking, ha parlat d'una “aliança estratègia” d'Andorra amb aquestes empreses per facilitar una entesa que faci arribar els seus serveis al país.



Puigcercós refreda les fusions bancàries

Puigcercós ha refredat un horitzó proper de fusions entre entitats bancàries del país. “El sector ha canviat. Els tipus d'interès i el canvi de negoci fan que el sector estigui en la recerca de la competitivitat, i les fusions et poden arreglar el context en 2 o 3 anys però després tornes a la mateixa situació. Nosaltres treballem per ser competitius a llarg termini”, ha dit la directora de l'associació bancària.