Jover situa Andorra com el tercer país amb més indicadors positius

El ministre de Finances, Eric Jover, s'ha referit aquest divendres a les conclusions relatives a l'informe publicat pel Comitè Especial d'Experts sobre Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (Moneyval), assegurant que "aquesta millora en aspectes com la transparència i la titularitat efectiva o la supervisió de les institucions financeres ha permès situar Andorra com el tercer país amb més indicadors positius pel que fa a la conformitat normativa dels estàndards internacionals recomanats pel Grup d’Acció Financera". Tanmateix, Jover ha confirmat la intenció de continuar treballant per tal de seguir millorant de cara a futurs resultats, afegint que "el cami que hem de seguir és el que hem fins ara".

L’entitat internacional destaca els avenços fets des del Principat en matèria de blanqueig de capitals, que han permès reduir a la meitat els indicadors que només s’acompleixen de manera parcial. Així, dels sis marcats en l’últim informe amb aquesta qualificació, tres d’ells passen a tenir ara la consideració d’acompliment en gran mesura. D’aquesta manera, 37 dels 40 indicadors que avalua el Moneyval tenen ja una consideració d’acompliment total. Aquest segon informe de seguiment del Principat es va aprovar i adoptar durant la 59a sessió plenària del Moneyval, celebrada el mes passat. Gràcies als resultats positius obtinguts, el Moneyval ha posposat la pròxima revisió i redacció del tercer informe fins al mes de juliol del 2021, sis mesos després de la data inicialment prevista.