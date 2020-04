Jover considera raonable la reducció de la valoració financera d'Standard & Poor's

La qualificació financera d'Andorra ha passat de positiva a estable, i malgrat ser una reducció en la valoració, segueix sent una bona notícia. Així ho ha declarat el ministre Portaveu, Eric Jover, després que aquest divendres es fes pública l'última anàlisi de l'agència Standard & Poor's, que ha reafirmat la qualificació del país en triple B (BBB/A-2) però ha rebaixat un grau la seva perspectiva econòmica.

El portaveu del Govern considera que "encara que pugui semblar contradictori, crec que són notícies positives", ja que la decisió d'Standard & Poor's, "està directament relacionada amb la Covid-19 i no amb altres factors financers del Principat". Malgrat l'emergència sanitària mundial, "continuen veient el país com un lloc estable en l'àmbit econòmic". Jover ha puntualitzat també que l'informe destaca com un fet negatiu "la forta dependència econòmica dels estats veïns" i ha admès que "és lògic que si aquests països s'han vist greument afectats pel coronavirus, impacti en la nostra economia".