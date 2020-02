Jover respon Marsol que la decisió del CRAJ respecta la legalitat

Divendres de la setmana passada, després que el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) hagués denegat la llicència per a l’explotació d’un casino a Jocs SA la cònsol major d’Andorra la Vella va manifestar la seva “sorpresa” per aquesta decisió i incidia en què la qüestió urbanística no hauria de ser un dels motius per a aquesta denegació. El ministre portaveu i president del CRAJ, Eric Jover, ha defensat que les decisions del consell regulador es van prendre sota criteris de “rigor” i vetllant pel “compliment de les normatives”.

D’aquesta manera, ha emmarcat les declaracions de Marsol en “l’àmbit” d’una cònsol major que ha vist com “un projecte que pot ser important” per a la parròquia es posa en dubte i segurament tingui “un sentiment de frustració”. “És el sentiment de frustració que podem tenir tots els que creiem que és un bon projecte” per al país poder comptar amb un casino, ha manifestat Jover.

I quant a les manifestacions del responsable de Jocs SA, Ventura Espot, lamentant la manca de “valentia” del CRAJ, Jover ha remarcat que els membres del CRAJ no es poden moure “per les emocions” sinó pel “rigor” de les decisions preses.