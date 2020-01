Jover desmenteix Bartumeu sobre la quota per formar part de l’FMI

El ministre portaveu, Eric Jover, ha desmentit aquest dimecres les paraules del president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, en què assegurava que Andorra hauria de pagar una quota situada al voltant dels 150 milions d'euros per adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI). Jover ha recordat que l'FMI "no fa ni tan sols una aproximació del que podria ser la quota" d'adhesió, ja que no es tracta d'una "equació matemàtica", sinó que per fer el càlcul "s'han de tenir en compte altres consideracions que es determinen durant el treball que s'ha de desenvolupar a partir d'ara". Així doncs, el ministre ha assegurat que les afirmacions de Bartumeu "en cap cas es basen amb xifres donades per l' FMI" i, per tant, es tracta d'una "elucubració" del líder progressista "que no valoraria massa".



El que ha fet l'executiu, segons les paraules del ministre, és començar els tràmits perquè el fons pugui determinar l'import a pagar pel Principat. En aquest sentit, un cop el Govern sigui coneixedor de la quota i decideixi fer-li front, s'haurà de dipositar al fons el 25% de l'import, tot i que sota demanda "aquests diners es poden recuperar i en cap cas s'ha de pagar el 100%". El 75% restant, però, no necessàriament demana un aval, però si no és així, "el que ha d'haver-hi és un compromís, sota certes circumstàncies, per activar el pagament". A més a més, Jover ha indicat que aquest primer ingrés retornaria a Andorra en forma d'interessos.



Per tant, el ministre ha advocat per veure com es va consolidant el treball, i ha assegurat que la quota "evidentment serà inferior als 150 milions d'euros". A banda, ha recordat que només cinc països membres de les Nacions Unides (Corea del Nord, Cuba, Mònaco, Liechtenstein i Andorra) no formen part de l'FMI, per la qual cosa és un element més a tenir en compte.



Nou 'fitxatge' per al ministeri de Finances



El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra ( BOPA) ha publicat aquest dimecres el nomenament d'Álvaro Garcia com a assessor del ministeri de Finances. Un càrrec amb el qual s'emborsarà un sou mensual brut de 8.972,97 euros. Jover ha justificat el 'fitxatge' relacionant-lo amb els reptes que presenta l'acord d'associació amb la Unió Europea en el sector financer, ja que aquest representa el 18% del Producte Interior Brut (PIB) del país.



El ministre portaveu ha indicat que Garcia té "un perfil fortament coneixedor del sector financer i de les institucions europees" i, en aquest sentit, en una situació "post acord d'associació", el nou càrrec de l'executiu treballarà perquè "el sector financer andorrà continuï sent competitiu", així com un dels "actors importants de la nostra economia".