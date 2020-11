Jover: "L'única aposta a curt termini és l’aeroport de la Seu"

Qüestionat aquest dimecres sobre les comunicacions per desenclavar el país, una qüestió que aquesta setmana s’ha tornat a posar sobre la taula arran d’un debat celebrat per la Confederació Empresarial Andorrana, el ministre portaveu Èric Jover ha manifestat que el Govern té clar que “l'única aposta en el curt termini és l’aeroport de la Seu”, ja que ja és una infraestructura existent i en la qual s’han fet els passos per poder rebre vols comercials de manera immediata. En aquest sentit, ha admès que la Covid-19 ha estat “una mala passada” ja que ha frenat les converses perquè aquests vols fossin ja una realitat.



Pel que fa a l’aeroport de Grau Roig, que impulsa la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Jover ha anunciat que s’ha fet arribar a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (OACI) els estudis que es tenen fins ara perquè avaluï la viabilitat de la infraestructura. Ha destacat, però, que no serà el darrer pas ja que posteriorment s’haurà d’avaluar la viabilitat econòmica i mediambiental i llavors el Govern haurà de prendre la “decisió política” sobre aquest camp de vol. A l’últim, ha destacat que també s’està treballant en l’avaluació de la viabilitat del transport ferroviari.