Lagarde apressa els líders europeus perquè posin en marxa el pla de recuperació

No ha passat encara una setmana des que el Banc Central Europeu (BCE) redoblés la injecció de fons per apuntalar l'economia europea arran de la crisi del coronavirus i la seva presidenta, Christine Lagarde, ja ha demanat als líders europeus que facin el mateix: que hi responguin amb rapidesa. "És important adoptar el paquet de recuperació amb rapidesa", ha dit Lagarde al Parlament Europeu, on ha avisat a més que "qualsevol retard pot generar conseqüències negatives i encarir els costos de la crisi".



Fa tres mesos que institucions europees i governs de la UE negocien un pla de recuperació europeu. S'ha aconseguit aprovar una primera xarxa de mig bilió en crèdits (per a governs, empreses i finançament d' ERTOs) però el gran gruix del pla que ha de permetre evitar més endeutament dels més vulnerables s'encalla. La Comissió Europea va proposar un paquet de 750.000 milions d'euros, una part dels quals en subsidis, que ja va arribar amb dues setmanes de retard. Els líders el discutiran el 19 de juny però ja han avisat que caldrà una altra cimera per tancar un acord, cosa que implica que, en el millor dels casos, els diners arribaran a la tardor en molt poca quantitat. El gran gruix de les ajudes no es farien efectives fins al 2021, amb el nou pressupost.

Per això, davant la possibilitat que la negociació encara s'entrebanqui més, Lagarde els ha apressat a arribar a un acord "ràpidament". Segons la presidenta del BCE, "fixar un calendari clar dona més certesa i confiança als ciutadans i als mercats financers". L'exministra francesa ha donat la benvinguda a la proposta de la Comissió, que troba "crucial" per alleujar les conseqüències de la crisi, tot i que aquest dilluns el Financial Times apuntava que uns quants governs europeus s'havien mostrat contraris als criteris de divisó dels fons proposats per Brussel·les i creien que la proposta no encarava correctament les necessitats de la crisi.

En la negociació entre capitals hi ha el risc que es rebaixin els 750.000 milions d'euros proposats per Brussel·les (que el nord considera excessius, sobretot si no són crèdits), i per això Lagarde ha recalcat que davant el "repte extraordinari" cal una resposta "ambiciosa, no només en volum sinó també en prioritats d'implementació", fent referència a una transformació econòmica verda, digital i sostenible.

L'altra part de la seva compareixença s'ha centrat principalment en defensar l'adequació i efectivitat de l'actuació del BCE, que ha posat en marxa un pla antipandèmia d'1,35 bilions d'euros en compra de deute. Lagarde ha insistit que haver ampliat en 600.000 milions d'euros el programa de compra de deute antipandèmia era una mesura "proporcionada" atesa la magnitud de la crisi, i ha defensat que la decisió estava sòlidament fonamentada, una justificació que pren especial importància després de la sentència del Tribunal Constitucional alemany en què qüestionava justament l'eficàcia i la proporcionalitat del programa que va impulsar el seu predecessor, Mario Draghi, per fer front a l'anterior crisi.