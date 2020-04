Mampares als bars i restaurants contra el coronavirus

Un dels sectors més afectats per l’emergència sanitària és el de l’hostaleria. Bars, cafeteries i restaurants, sense excepció, han cessat la seva activitat als salons i terrasses, permetent-se únicament el lliurament a domicili o la recollida, en alguns casos, a l’establiment.

Les mesures per permetre la reobertura d’aquest tipus d’establiments es troben encara en fase d’estudi. A més dels plans de contingència preceptius per garantir la seguretat d’empleats i clients, una possibilitat que pren força és la limitació de l’aforament en funció de les dimensions i característiques de cada local. Fins a un màxim de 30 persones, en opinió de l’epidemiòleg i assessor del Govern, Oriol Mitjà, almenys durant uns mesos.

En alguns països estudien també la possibilitat d’instal·lar mampares entre taules i mantenir una distància mínima entre comensals. Empresaris del sector consultats per l’ARA Andorra veuen viable el fet de fixar una separació de seguretat entre taules, però creuen que la instal·lació de paravents no paga la pena. Expliquen que suposaria una inversió als locals que ara com ara no veuen factible tenint en compte les tresoreries i les dificultats de la majoria de negocis del sector.

La majoria de comerços i establiments de cara al públic han col·locat mampares en la zona de caixes o en els taulells, tant per protegir als empleats com als clients. El debat arriba ara a la restauració, on es podria començar a reprendre l’activitat a partir de la segona quinzena de maig si la situació sanitària ho permet sense posar en risc la població.