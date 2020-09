Menys clients, però gasten més

Grandvalira i Ordino Arcalís fan un balanç molt positiu d’una temporada d’estiu on l’afluència ha anat de menys a més i que continuarà activa fins el 12 d’octubre en el cas del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, que obrirà les seves instal·lacions tots els caps de setmana, i fins a finals d’octubre en el cas dels refugis de muntanya, informa l'estació aquest dilluns en un comunicat. La xifra de visitants global ha estat pràcticament similar a la d’anys anteriors malgrat la incertesa que ha generat la Covid-19. El període comprès entre el 9 agost fins al 13 setembre ha estat el més positiu, amb augments importants d'afluència i sobretot de facturació.

En el cas del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, les quatre darreres setmanes han registrat un 40% més de facturació que el mateix període de l'any passat. Així, amb el seu ampli ventall d'atraccions per a tots els membres de la família, ha tornat a destacar com un dels espais lúdics preferits del país amb prop de 35.000 visitants, xifres molt semblants a les de l’estiu anterior tot i haver obert una setmana més tard. Tot i que les xifres totals de visitants són lleugerament inferiors a les de l’estiu passat, la despesa mitjana per client ha augmentat considerablement. El Mon(t) Magic de Canillo seguirà obert tots els caps de setmana fins al 12 d’octubre, amb accés gratuït al telecabina per a tots els residents d’Andorra.

Amb un predomini de visitants provinents principalment de Catalunya, sud de França i Andorra, Grandvalira i Ordino Arcalís s'han consolidat com pols d'atracció dels Pirineus a l'estiu. El nou director general de Grandvalira-Nevasa, Juan Ramón Moreno, en fa un balanç positiu: “Hem treballat molt bé, tota la feina feta abans d’obrir i durant aquests mesos per oferir un servei de qualitat ens ha servit per guanyar credibilitat de cara a la temporada d’hivern i de pas demostrar que l’estiu a les estacions de Grandvalira Resorts, guanya cada any més rellevància i adeptes”.

El telecabina Tristaina registra 34.500 passatgers

L’estació d’Ordino Arcalís, que s’incorporava per primer any dintre de l’oferta de Grandvalira Resorts, ha registrat un total de 34.500 passatges al telecabina Tristaina, amb una afluència que ha anat creixent durant l’estiu, amb un mes de juliol més fluix i un agost d’ocupacions fins i tot més altes que a l’estiu passat, malgrat la actual situació influenciada per la Covid-19.