Menys construcció i més agricultura de proximitat: l’aposta de l’exministre Benet per superar la crisi

No hi ha cap fórmula màgica que resolgui la pròxima crisi econòmica, però des de la majoria de sectors de la societat andorrana s’estan platejant diverses propostes per reactivar l’economia i enfortir la societat després de l’emergència sanitària. El darrer en fer-ho ha estat l’exministre de Turisme i Comerç, Claude Benet, que ha fet arribar una carta amb 1.867 signants al cap del Govern, Xavier Espot, on li demana un canvi radical en el model econòmic del país. Per a Benet, és necessari buscar una “Andorra més verda i més sostenible amb una agricultura de proximitat”, envers “la construcció i l’ especulació immobiliària que, tot i que enriqueixen algunes persones, també hipotequen el sòl andorrà i augmenten els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica”.



Al seu entendre, el país disposa d’un sòl cada vegada més absorbit per edificacions i un ús agrícola i ramader de proximitat, “podria proveir-nos de béns consumibles tot salvaguardant la bellesa del paisatge”. En aquest sentit, ha explicat a l' ARA Andorra que "donat que el confinament ens ha donat molt temps per reflexionar, el Govern hauria d'intentar redirigir el model immobiliari del país, i generar polítiques que vagin més enllà de petits incentius per a la construcció de l'habitatge social".

En el document, que va fer arribar a l’executiu el 8 de juny, l’exministre remarca que “malgrat preval el dret a la propietat privada”, el Govern hauria de promoure “ incentius a propietaris i comuns per apostar per aquesta nova manera de presentar Andorra”. Benet creu que consolidar els valors paisatgístics i culturals del Principat, atrauria un determinat tipus de turisme i generaria noves places de treball. Tal com ha explicat a aquest diari, "fins i tot es podrien fer petites formacions als ciutadans per impulsar l'agricultura i el comerç vinculat".

Una de les propostes de la carta, i que ha detallat a l'ARA Andorra, és del termalisme terapèutic. "Tenint en compte que Andorra no només disposa de l'anomenat or blanc –la neu– sinó també d'una font extraordinària d'aigua calenta, es podria desenvolupar aquesta activitat més enllà de Caldea", ha assegurat.

També planteja potenciar el “foment d’energies renovables, la renovació i rehabilitació d’edificis antics, les normatives mediambientals, i la salvaguarda i la descoberta del patrimoni”, per convertir Andorra en un referent internacional en la lluita contra el canvi climàtic.