Menys del 20% d'ocupació hotelera fins a l'octubre

La Unió Hotelera d'Andorra (UHA) ha estat recollint dades entre els hotels associats els darrers dies per quantificar les reserves que es poden produir durant els pròxims mesos i, segons les previsions, s'espera una ocupació d'un 5,51% al mes de maig; un 8,1% al juny; un 18% al juliol; un 20,69% a l'agost; un 13% al setembre, i un 7% a l'octubre.

Pocs dies abans d'arribar al primer mes de tancament dels hotels i un cop aplicat el primer paquet de mesures del Govern, la preocupació de l' UHA va en augment, segons han detallat aquest dimecres en un comunicat. En l'escrit han assegurat que són coneixedors de la preparació d'un segon paquet de mesures, però el cert "és que avui en dia només tenim la confusió generada per unes suposades filtracions a la premsa". Així mateix, l'UHA s'ha posat a disposició per aportar dades que puguin ser claus en la confecció d'aquestes noves accions.

En el text es posa de manifest que aquestes previsions d'ocupació "són absolutament determinants en la viabilitat de l'estiu", i la incertesa del contingut del segon paquet de mesures "fa que molts establiments haguem de començar a prendre decisions, vist que cada dia que passa és un cost afegit més a la ja debilitada tresoreria". Per aquest motiu han argumentat que el que s'ha de protegir és la supervivència de les empreses perquè puguin tornar a ser operatives en el moment en què el mercat es recuperi.

Per finalitzar, l'UHA ha constatat que al voltant del 20% dels establiments estarien plantejant-se no tornar a aixecar la persiana fins la temporada d'hivern. "Sense un suport per part de l'administració i la tan mencionada corresponsabilitat per aconseguir que les empreses mantinguin la seva capacitat productiva viva, l'única opció viable per sobreviure és minimitzar els costos al màxim i esperar que el mercat realment s'hagi recuperat", conclouen.