Més entitats beneficiàries del fons socialment responsable de Vall Banc

La Creu Roja Andorrana i l’ Associació de discapacitats visuals i auditius d’Andorra (Advaa) s’incoporen al llistat d’associacions beneficiàries del fons socialment responsable de Vall Banc Return & Conscience.

Tal com informen des de l'entitat, aquest dimecres a la tarda el director i el tresorer de la Creu Roja, J ordi Fernández i Matthew Lodge, respectivament; i el president i el vicepresident segon de l’Advaa, Marc Latorre i David Latorre, han signat sengles convenis d’adhesió a aquest fons. Per part de Vall Banc han signat el director general de gestió i el director general de control de VB FONS, Arnau Via i Eduard Ballesta. Via i Ballesta han mostrat la seva satisfacció per fer més gran aquest fons incrementant els col·lectius beneficiaris.

El fons Return & Conscience (R&C) de Vall Banc segueix els criteris d’inversió socialment responsables en la selecció d’inversions. El fons, a més d’aportar rendibilitat al client, afavoreix projectes socials, mediambientals i d’energies renovables. Addicionalment, Vall Banc manté el compromís de cedir part de la comissió de gestió d’aquest fons a les entitats col·laboradores.

Amb els dos convenis signats ja hi formen part del R&C sis entitats socials: l’Associació andorrana contra el càncer (Assandca); l’Associació de trasplantats i donants d’Andorra (Atida); l’Associació de persones amb diversitat funcional (Amida); l’Associació de diabètics d’Andorra (ADBA) i a partir d’aquest dimecres, la Creu Roja Andorrana i l’Advaa.

A principis del mes de juliol es van repartir 12.560 euros d’aquest fons entre les quatre primeres organitzacions, un import que va suposar un 25,6% més que el de l’any passat. Des de Vall Banc es mostra l'aposta per "continuar fent créixer aquest fons socialment responsable pel benefici de tots".