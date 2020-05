Més conseqüències econòmiques del coronavirus: locals comercials buits

Les activitats comercials que romanen tancades podrien reobrir el dia 1 de juny. Aquesta és la data prevista amb què es treballa en els sectors del comerç al detall i l’hostaleria, han confirmat a l’ARA Andorra diversos empresaris dels dos rams. Tots han coincidit a valorar com una bona mesura els expedients de regulació temporal d’ocupació ( ERTO) per tal de poder mantenir els llocs de treball fins que es recuperi la normalitat. No obstant, consideren que caldrà negociar amb els propietaris de locals comercials per ajustar els preus a la nova realitat.

“Caldrà mirar amb lupa la rendibilitat de cada local, potser alguns no els obrirem mai més”, alerta un responsable d’una cadena de botigues de roba amb establiments a l’eix comercial d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. Els empresaris consultats fan una crida als propietaris perquè s’avinguin a negociar una rebaixa de les rendes mensuals un cop s’acabin les mesures econòmiques que preveu la llei òmnibus en aquest capítol. “Una rebaixa al voltant del 30 o 35% podria ser determinant perquè molts operadors no ens haguem de replantejar la continuïtat de les nostres empreses”, afegeixen fonts d’una franquícia que opera a l’avinguda Meritxell.

Un dels arguments més reiterats és l’elevat preu actual de les rendes, “sobretot a primera línia”. En aquest sentit, “per garantir la viabilitat dels nostres negocis, no haver de prescindir de personal i no haver de reduir punts de venda” els empresaris demanen “col·laboració, comprensió i marge de maniobra durant almenys uns mesos” fins que l’actual situació de crisi es comenci a normalitzar, cosa que no preveuen que passi, “en el millor dels escenaris, fins la campanya de Nadal”.

En el sector de l’hostaleria, especialment els establiments que treballen majoritàriament amb turistes, el sentiment és el mateix. “Estem molt tocats, ens tocarà patir molts mesos abans no comencem a treure el cap. Si els propietaris ens collen més del compte la gallina deixarà de posar ous, haurem de tancar locals si es mantenen els preus de lloguer que hi ha hagut fins ara”, explica el gerent d’un bar-restaurant del Centre Històric.

Ajuts per als propietaris de locals comercials

Per pal·liar aquesta situació, el Govern ha aprovat aquest dimecres el reglament que regula l'ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials o habitatges de lloguer que hagin vist reduïts els seus ingressos de manera substancial amb motiu de les mesures excepcionals per la Covid-19. Així, atès que les lleis de mesures urgents aprovades els darrers mesos estipulen tant reduccions de la renda en els contractes d'arrendament de locals per a negoci com per a habitatges, també s'estableixen ajuts per als propietaris que vegin reduïts els seus ingressos en aplicar les rebaixes. Per rebre l'ajut, el text estipula que els ingressos individuals no han de superar els 24.000 euros anuals o els 40.000 en cas de la unitat familiar; no s'ha de superar el barem de valoració patrimonial en 10 vegades el llindar econòmic de cohesió social personal (LECS) en béns immobles i en 6,5 vegades en el cas dels actius financers i béns mobles.