Més de 3.500 peticions per circular per Barcelona

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s'ha referit aquest dimarts a les demandes que s'han tramitat al registre per poder circular per la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, Gallardo ha recordat que tots els vehicles que volen accedir a la zona de baixes emissions ( ZBE) que ha creat la ciutat cal que s'inscriguin en aquest registre.



De moment, el règim sancionador està suspès i entrarà en vigor un mes després que a l'estat veí s'aixequi l'estat d'alarma. En els primers moments hi va haver una elevada demanda d'inscripció però després, òbviament, la reducció de la mobilitat arran de la crisi sanitària ha fet que les peticions vagin a la baixa. De moment, hi ha hagut, entre el dos de març i el 31 de maig, un total de 3.510 sol·licituds, 3.320 de les quals es van rebre al març; 50 a l'abril i 140 al maig. 3.374 ja han estat tractades, ha informat Gallardo, i en queden 136 que són les que s'han tramitat en els darrers dies. D'aquestes demandes, 3.263 són de vehicles eficients i 231 són demandes diàries, és a dir, de vehicles que no compleixin els requeriments mediambientals i que tenen limitada la circulació a deu dies a l'any i que han de fer uns sol·licitud diària. Altres 16 són moratòries. Al mes de març la mitjana diària de sol·licituds de 332, que va baixar a 2,5 al mes d'abril, per pujar a set al mes de maig. Gallardo creu que a partir d'ara la demanda anirà a l'alça.