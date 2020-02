Més de 97.000 euros recaptats amb les targetes solidàries de MoraBanc

Les targetes solidàries de MoraBanc han recaptat durant el 2019 un total de 97.223 euros, una xifra que sumada a les obtingudes des del començament del projecte, l’any 2010, dona un total d'1.034.209 euros recaptats per a les entitats col·laboradores. Els diners es reparteixen segons la voluntat dels clients entre ONGs participants; actualment participen en el programa dinous entitats: Infants del Món, La Gavernera, Unicef, Càritas Andorrana, AINA, Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, IBO-Àfrica, Mans Unides, Fundació Clara Rabassa, Cooperand, Bomosa, Carisma, Hi Arribarem, Fundació Privada Tutelar, Associació Marc GG, l’Associació de Dones d’Andorra, Creu Roja Andorrana, Autea i el Patronat Dames de Meritxell.

Tal com recorden des de MoraBanc, els donatius de la targeta solidària provenen de la solidaritat dels clients que participen en aquest projecte mitjançant donatius i arrodoniments de les compres. Per cada compra efectuada amb la targeta s’aporten els cèntims que manquen fins a arrodonir l’import al dècim o a l’euro superior. El banc dobla les aportacions dels clients i els arrodoniments de les compres.

Teléthón Andorra s’incorpora al projecte

D'altra banda, cal destacar que Téléthon Andorra s’ha incorporat a partir d’aquest 2020 al programa Targeta solidària de MoraBanc, amb la qual cosa arriba ja a les vint entitats adherides. El projecte presentat treballa per promoure i fomentar els principis del Téléthon francès relatius a la col·lecta de fons per a la investigació de les malalties genètiques i poder donar suport a persones d’Andorra afectades per aquestes malalties i a les seves famílies.

La targeta solidària és un dels projectes d’acció social dins de la responsabilitat social corporativa de MoraBanc que també inclou altres accions com el suport a la campanya de recollida de joguines en favor de Càritas o programes amb la participació d’empleats, com la campanya de recollida d’aliments realitzada amb Centre Comercial Andorrà.