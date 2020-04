Més de 1.300 sol·licituds al programa de crèdits tous d'empreses i autònoms

El Govern ha rebut un total de 1.314 sol·licituds al programa de crèdits tous, 489 de les quals d'autònoms i 825 d'empreses. Aquestes peticions sumen un import de 372 milions d'euros. El ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que ja s'han resolt 207, de les quals 179 han estat positives i ha detallat que pel que fa a les ajudes que van a cobrir despeses de funcionament de les empreses sumen 9,1 milions atorgats, és a dir, el 38% del que s'havia demanat, i les de refinançament de crèdits, 280.000 euros, el 9% del sol·licitat. En aquest sentit, Jover ha justificat aquesta darrera dada ja que hi ha moltes empreses que demanen un import pel total del deute quan el programa està limitat a dos mesos.



El ministre portaveu ha manifestat que a poc a poc les empreses i els autònoms es van acollint a aquestes ajudes i ha puntualitzat que ara les demandes que arriben són més les de petites empreses i autònoms que han tingut, potser, més dificultats per reunir la informació. Jover ha destacat que s'ha intentat que la documentació que hagin de facilitar sigui "el més àgil possible" i ha recordat que a la pàgina web del Govern hi ha un apartat amb 96 preguntes i respostes que els pot ajudar a tenir informació sobre aquesta tramitació. El ministre també ha volgut recordar que Andorran Banking ha decidit que no cobrarà interessos per descoberts en la línia d'ajudar empreses i autònoms que tinguin problemes de tresoreria i que hagin demanat ja un crèdit tou.