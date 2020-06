Mig milió d'euros per al foment de la mobilitat elèctrica

La crisi econòmica que arriba després de la sanitària pot afectar diferents activitats i el de la venda d'automòbils no se n'escapa. I "per tornar a estimular el sector" i continuar caminant en l'objectiu de ser "un país referent quant al número de vehicles elèctrics per habitant", el Govern posa en marxa una nova edició del programa Engega, que arrenca amb una partida de 500.000 euros (la meitat de la que hi havia prevista) i fent especial èmfasi en els vehicles industrials, és a dir, furgonetes i camionetes, ja que tal com ha comenta el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, es tracta de vehicles "que roden moltes hores" i, a més, les dades indiquen que el percentatge d'antiguitat és molt elevat: el 35% de les furgonetes i el 40% de les camionetes tenen més de quinze anys.

Gallardo ha reconegut que caldrà veure "quin impacte" té la crisi econòmica en l'evolució de les demandes que es puguin rebre en aquesta convocatòria d'ajudes, si bé s'ha mostrat optimista que empreses o particulars que tinguessin previst fer el canvi de vehicle i optar per la mobilitat elèctrica puguin fer aquest pas si realment la seva situació econòmica no s'ha vist impactada per la crisi. De fet, el Govern tenia prevista inicialment una partida d'un milió d'euros per a aquest programa i en una primera convocatòria n'activa la meitat, 500.000 euros, per si calguessin la resta de diners per a d'altres qüestions relacionades amb la crisi sanitària. Gallardo ha destacat que aquesta decisió s'ha pres per una qüestió de "responsabilitat".

Gallardo ha recordat que l' objectiu del programa Engega és "disminuir el nombre de vehicles contaminants i fomentar la mobilitat elèctrica", a més a més de donar "suport al sector" automobilístic, que, ha afirmat, valora "molt positivament" aquesta proposta. En aquesta convocatòria algunes de les ajudes s'han incrementat respecte de l'any anterior, si bé s'ha establert, com a novetat, un topall màxim de preu del vehicle. Així, per la compra d'un turisme elèctric pur i autonomia estesa el Govern dona fins a 8.000 euros; per un híbrid endollable, 4.000 euros; 13.000 euros per una furgoneta o camioneta elèctrica pura i 1.250 per una motocicleta elèctrica pura. L'ajut màxim, en tots els casos, és de fins al 35% de l'import del vehicle. També s'han establert topalls màxims del preu dels vehicles i així, en el cas dels turismes elèctrics i híbrids endollables, és de 50.000 euros; de 4.500 en el cas de motocicletes elèctriques i de 65.000 euros per a camionetes i furgonetes elèctriques pures. En totes aquestes ajudes hi ha també un import que atorga el punt de venda i que és de 1.000 euros en el cas de vehicles elèctrics, híbrids i furgonetes i camionetes, i de 250 euros per a les motocicletes.

A més, es continuen donant ajudes per al desballestament de vehicles que també s'incrementen respecte de convocatòries anteriors. Així, en el cas d'un turisme el Govern dona 1.000 euros i el punt de venda 1.000 més; mentre que en el cas d'una furgoneta o camioneta el Govern dona 1.500 euros i el punt de venda, 1.000. L'any passat, el Govern donava 750 euros en cas de vehicles i 1.250 en cas de furgonetes.