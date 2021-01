MoraBanc, millor banc digital

MoraBanc ha estat distingit, per quart any consecutiu, amb els premis de millor banc digital i millor aplicació bancària d'Andorra 2020 per la revista World Finance, editada a Londres.

Tal com indiquen des de MoraBanc, el jurat de la publicació ha valorat la "permanent" actualització dels serveis i sistemes per mantenir l'oferta digital de l'entitat. L'ecosistema digital de MoraBanc Assegurances amb el Xatbot o les millores constants en el 'Broker Online' també han estat destacades pel jurat. Disposar d'una banca digital i d'una aplicació mòbil ha estat especialment rellevant per a MoraBanc en una situació marcada per la pandèmia de la Covid-19.

"Fa temps que som un banc digital i per això vam poder traslladar l'equip del banc a treballar des de casa en tres dies sense afectació per al client que pot fer les gestions a distància. Per a MoraBanc, ser digital és el present i és part de la societat en què vivim, una part essencial per fer un país nou en el que creiem fermament", destaca el director general de MoraBanc, Lluís Alsina.

Des de l'inici de les afectacions per la pandèmia de la Covid-19 les gestions i l'ús de la banca digital han crescut significativament. Així, el director de l'àrea d'experiència global de client, Ignasi Martín, assenyala que "la banca digital i l'App de MoraBanc han respost a l'increment de la demanda dels clients de manera òptima perquè tenim una identitat digital present a tots els equips i aquests premis són una conseqüència d'aquesta cultura digital".