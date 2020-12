El MoraBanc Andorra ha deixat d'ingressar 300.000 euros del pressupost per la pandèmia

L'equip de bàsquet professional del país que juga a la lliga espanyola, el Club MoraBanc Andorra, ha vist com el SARS-CoV-2 ha fet caure els seus ingressos, fins a 300.000 euros en el pressupost d'enguany, segons ha explicat aquest dimarts el president de l'entitat, Gorka Aixàs, en el marc dels debats sectorials que organitza la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). De fet, la xifra no dista de la que l'entitat havia calculat a principi de temporada, i que situava entre els 300.000 i els 400.000 euros. Així, aquesta temporada, el MoraBanc compta amb un pressupost que s'enfila fins als 4 milions i mig d'euros, quan el de la temporada passada era de de gairebé cinc milions.



Preguntat per un seguidor com ha afectat la crisis social i sanitària als comptes del club, el dirigent tricolor ha explicat que tenen comptabilitzada la xifra de pèrdues, i l'ha situada en 300.000 euros. “Alguns patrocinadors privats han fet un pas endavant en aquest sentit, però hi ha una sèrie de despeses vinculades als serveis mèdics que mai havien estat tan importants en el pressupost”, ha dit Aixàs, qui s'ha mostrat preocupat, sobretot, per la “incertesa” derivada de la viabilitat econòmica d'algunes de les empreses que els patrocinen. “No ens hem torbat mai amb una incertesa com aquesta i no saps què passarà, perquè hi ha empreses que estan allà però no saps si continuaran... si l'endemà seran viables”, ha explicat el dirigent, qui ha descrit que estan en una situació “de contenció, aguantant la respiració i esperant que tot això passi aviat”.