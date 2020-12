El Morabanc i l'FC Andorra són un “exemple de convivència”

“Andorra té el mercat que té de patrocinadors i en algun moment pots xocar amb això, però som un exemple de convivència: ara mateix són viables els dos projectes”, ha explicat aquest dimarts el president del Club Bàsquet Morabanc Andorra, Gorka Aixàs, en el marc dels debats sectorials organitzats per la Confederació Empresarial. El dirigent ha explicat que tot i les dificultats afegides per la crisi social i sanitària provocada pel Sars-Cov-2, l'entitat que presideix s'ha vist afectada en 300.000 euros menys d'un pressupost de 4,5 milions.



L'argument d'Aixàs ha vingut precedit d'una pregunta referida per un espectador sobre l'aterratge de Gerard Piqué al país amb la compra de l'històric club de futbol, i si això podria suposar la mercantilització de l'esport i la pèrdua de la tradició que envolta algunes entitats. “No hi veig cap pega en què un empresari vingui a invertir aquí amb esport. Es perdran més o menys les arrels en funció de la persona que es posi al capdavant del projecte. A ningú li interessa que el club perdi l'essència, però al final, el més important per a qualsevol aficionat és que l'equip guanyi”, ha argumentat Aixàs, per concloure que tant el Morabanc com l'FC Andorra, que per cert comparteixen patrocinador principal, “fem una tasca de cohesió social important i juguem per a la gent i això és el que ens afavoreix el suport institucional i dels patrocinadors, i si no tenim això també perdem l'altre”.