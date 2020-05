Neguit entre la comunitat xinesa per la reobertura dels seus comerços

Van ser els primers en posar-se la mascareta i instal·lar mampares de protecció als seus comerços, quan la majoria encara tenia la sensació que el coronavirus passaria en qüestió de setmanes. Des del primer dia, la comunitat xinesa d'Andorra es va prendre molt seriosament l'emergència sanitària, després de veure les mesures que s’havien adoptat al seu país d'origen. “Hem anat seguint les notícies de la televisió xinesa i per això nosaltres vèiem primer què estava passant allà i com després es repetia el mateix aquí”, comenta Qian Wang Yu, presidenta de l'Associació andorrana d'amics de la Xina.

Com la resta de comerços es preparen per la tan desitjada reobertura, tot i que admeten cert neguit davant de la desconfiança de la clientela. “La majoria dels 200 xinesos que viuen a Andorra tenen restaurants o es dediquen a la importació de productes provinents del seu país, i tots auguren una caiguda de les vendes, no només pels mesos que han estat tancats sinó per la recuperació gradual dels clients habituals”, detalla la Wang. Des de l'associació asseguren que entre la comunitat no s'ha detectat per ara cap atac racista i que a Andorra, “la gent és molt disciplinada amb les mesures sanitàries que ha establert el Govern i tenen suficient coneixement sobre la Covid-19 per no jutjar ningú”.

Sobre les mesures de seguretat que adoptaran un cop es reobrin les botigues, la comunitat xinesa expressa la voluntat de mantenir les mesures de prevenció que van establir des del primer dia, perquè “som gent previsora i creiem que qualsevol acció que ajudi a evitar la propagació de la malaltia mai estarà de més”.

La situació andorrana contrasta amb la que s’ha viscut a Espanya des de l'inici de la crisi. Allà, la majoria de comerços i restaurants xinesos van tancar molt abans que el govern ho establís per llei, per la desconfiança en la gestió espanyola del coronavirus. L'advocada Kangyun Xiao, de l'Associació Catalana de Professionals d'Estrangeria, reconeix que la percepció de la comunitat xinesa és que el govern espanyol “no s'ha pres seriosament” la Covid-19. “La Xina va prendre mesures molt dràstiques amb una conseqüència econòmica important. La sensació és que aquí s’ha viscut una dicotomia entre protegir l’economia o la salut”, assegura.

El ministeri d’Economia ha expressat al sector comercial la voluntat de reobrir l’activitat del petit comerç a partir de l’1 de juny. La data, però, no està confirmada i dependrà d’un major control sobre el nombre de contagis i ingressos hospitalaris.