El Govern ja ha concedit 24 milions en crèdits tous a 278 empreses i autònoms

L'import dels crèdits tous que el Govern ha concedit ja a 278 empreses o autònoms s'eleva a 24 milions d'euros, 23,5 dels quals corresponen a ajudes per poder sufragar despeses de funcionament i 0,6 al refinançament de crèdits i préstecs. Tal com ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, en total el volum de sol·licituds que han rebut s'eleva a 1.363 (un 37% d'autònoms i un 63% d'empreses) de les quals s'han resolt 315, 278 favorables i 37 que han estat denegades. Segons ha detallat Jover, els imports totals sol·licitats per les empreses són de 379 milions d'euros, 300 dels quals per funcionament i 79 per a refinançament.



En aquest sentit, ha recordat que el programa de crèdits tous preveu un import de 130 milions i ha incidit en què no els preocupa que aquest import demanat sigui tan elevat perquè entre el que es demana i el que es concedeix hi ha "diferència" ja que es fa una anàlisi que serveix per detectar si realment les empreses tenen la necessitat de rebre el que demanen i si s'adiu al que estipulen les condicions establertes per concedir aquestes ajudes. Així, per exemple els 24 milions ja concedits en matèria de despeses de funcionament representen un 45% del que s'havia demanat, que era 52 milions, i en el cas del finançament, se n'havien demanat vuit milions, i s'ha acabat concedint el 8%. Jover ha reiterat que en molts dels casos les empreses demanen l'import global del préstec i que el Govern només ha de cobrir el que es correspondria a dos mesos, que és la durada del programa.



Jover ha incidit en el fet que cada dia entren menys sol·licituds i que el que es va voler des de l'executiu és no limitar massa el termini perquè les empreses i autònoms no veiessin limitat l'accés a aquests crèdits tous i ha destacat que des de l'executiu s'està intentant donar resposta a les demandes de manera ràpida. Qüestionat sobre l'impacte que la crisi pot acabar tenint sobre l'economia del país i especialment sobre el PIB, Jover ha respost que hi ha molts elements que hi poden influir i que davant aquestes incerteses apel·la a la "prudència".