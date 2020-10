Nou director d'inversions a Vall Banc

Vall Banc incorpora Ignacio Perea com a director d’inversions, subjecte que l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) atorgui la corresponent autorització prèvia, per reforçar l’àrea d’inversions i liderar l’adaptació a la nova normativa internacional. Aquest nomenament s’emmarca dins de l’estratègia de l’entitat "de consolidar-se com a referent en serveis de Wealth Management".



Perea agafa les regnes de l’àrea d’inversions “per impulsar el projecte que ja està en marxa, posant a disposició de Vall Banc la meva experiència en la transició del procés regulador cap a MIFID II i cap a models d’inversió responsable i sostenible”, ha explicat.



El nou director d'inversions de Vall Banc és llicenciat en ciències empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid i compta amb més de vint anys d’experiència en la gestió d’actius i anàlisi de riscos. En els darrers tres anys, ha estat el director d’inversions de Tressis, on ha estat especialment actiu en impulsar la inversió sostenible. Ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l’àmbit assegurador, sent durant deu anys director d’inversions i membre del comitè de direcció a Aegon. També ha estat conseller d’Inverseguros i ha desenvolupat càrrecs en el món de la consultoria i la banca d’inversió. A més, és analista ambiental, social i de bon govern certificat per l’EFFA i membre del programa d’emprenedoria social SID (Social Impact Doers).



Des de l'entitat destaquen, a través d'un comunicat, que la incorporació de Perea com a director d’inversions de Vall Banc potencia el departament d’inversions, "en el qual el nou directiu podrà aportar la seva dilatada experiència en mercats financers i en gestió d’equips".