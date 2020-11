Nova eina d'Andjobnow per reclutar candidats a llocs de treball vacants

La plataforma d’ocupació Andjobnow, especialitzada en el mercat laboral, ha creat ‘Ho fem per tu’, una eina “pionera i àgil” per reclutar i avaluar en un màxim de 30 dies els candidats idonis per cobrir els llocs de treball vacants de les empreses.

A banda de la creació d’aquest nou servei, des de la plataforma ofereixen de manera gratuïta el seu servei de publicació d'ofertes de feina, una mesura que es pren tenint en compte les dificultats actuals de moltes empreses arran de la crisi sanitària.

Quant al servei ‘Ho fem per tu’, es pot contractar directament des de la web www.andjobnow.com i el seu objectiu és “estalviar temps a les empreses a localitzar el candidat més idoni”. Andjobnow s'encarrega de redactar i publicar l'oferta en la plataforma perquè se li pugui comunicar l’oferta directament als usuaris que compleixen amb el perfil desitjat; filtra i selecciona aquells candidats que més s'adapten a la vacant i durant els 30 dies que dura el servei, l'empresa rep directament els currículums seleccionats, estalviant així "moltíssim temps en la gestió del procés de selecció", indiquen des d'Andjobnow.

Fins a 250 empreses ja s’han registrat a la plataforma i més de 5.000 candidats han buscat feina través de l’aplicació d’Andjobnow, indiquen els impulsors.