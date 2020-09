Nova càtedra sobre banca i emprenedoria

Després de catorze anys de funcionament Crèdit Andorrà ha decidit donar un “nou enfocament” a la càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme i la recondueix cap a una de nova que se centrarà en l’ emprenedoria i la banca. El seu responsable serà el professor Albert Fernández. Tal com ha posat en relleu el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan Ramon Mas, després de catorze anys que han estat “molt fecunds” ara s’ha considerat “oportú” donar aquest reenfocament a la càtedra amb la voluntat, però, de “continuar repercutint en la societat andorrana i fomentar una nova economia i l’emprenedoria”, tot generant “valor afegit” al teixit econòmic del país.

Mas ha destacat que “Andorra és un país d’emprenedors” i també ha reivindicat l’esperit emprenedor de Crèdit Andorrà. I s'ha mostrat convençut que “el futur passa per donar suport a projectes innovadors” que poden generar ocupació. En aquest sentit, ha remarcat el fet que la nova càtedra també ha de servir per reflexionar sobre el finançament i un nou rol de la banca en aquests ecosistemes emprenedors.

El titular de la Càtedra Crèdit Andorrà d’Emprenedoria i Banca i professor d’Iniciativa Emprenedora i de Comptabilitat i Control a l’IESE, Albert Fernández, ha reiterat aquest esperit emprenedor existent al país i ha manifestat que aquesta nova càtedra té quatre objectius fonamentals que són reflexionar sobre el finançament i el rol de la banca; fomentar la iniciativa emprenedora inversora a Andorra; estudiar l’impacte de l’emprenedoria al país des del vessant econòmic i del teixit empresarial i mirar com es poden donar a conèixer els ecosistemes empresarials a altres llocs i els ponts que es poden crear. Fernández ha destacat que la voluntat és que es facin “tres o quatre” xerrades a l’any, que posaran “el focus” sobre les noves tecnologies, la primera de les quals ja té lloc aquest mateix dimarts de manera telemàtica. També es vol articular la investigació al voltant dels eixos temàtics de la càtedra.

Josep Maria Rosanas, professor emèrit de Comptabilitat i Control a l’IESE i fins ara responsable de la càtedra anterior, ha destacat l’activitat que al llarg d’aquests catorze anys s'ha dut a terme, organitzant actes i conferències tant de professors de l’IESE com externs; editant quatre publicacions i, a més, publicant diversos articles acadèmics. Rosanas ha defensat l’enfocament centrat en les persones que s’ha donat a la càtedra i també que s’hagi posat “molt d’èmfasi en l’ètica”.

Tal com s’ha esmentat un dels objectius de la nova càtedra és continuar oferint xerrades divulgatives i precisament aquest dimarts al vespre es duu a terme la primera, en format telemàtic, i a càrrec de la directora general d’Alastria Blockchain Ecosystem, Montse Guardia, sota el títol ‘Blockchain, una nova visió d’internet per generar valor’. L’experta ha defensat que el 'blockchain' és “una nova forma de fer negoci” que té també un lligam clar amb l’emprenedoria ja que permet emprendre amb noves eines. L’experta ha defensat que es tracta d’una tecnologia que és aplicable a “tots els sectors” i especialment en aquelles cadenes de valor “que tinguin molts actors” implicats com poden ser el transport, la logística o la banca, ja que el que permet és “simplificar els tràmits”. A més, Guardia ha defensat que el 'blockchain' serveix per “crear ponts” entre empreses, governs i també amb les universitats, especialment amb els centres de recerca i els parcs tecnològics.